مدن الإمارات.. الأكثر أمانا بالعالم فِيْ 2022

فِيْ مؤشر السلامة العالمي لعام 2022، تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة كأرض شاسعة للأمن للسلامة، متقدمة على جميع دول العالم.

شهادة الثقة الدولية ليست جديدة، مؤكدة وموحدة من قبل أبرز ال العالمية على مستوى قوائم المدن الأكثر أمانا أو على مستوى مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بهذا المجال.

وضع مؤشر Numbeo لسلامة المدن 2022 نتائجه ؛ بناءً على ردود الجمهُور على الأسئلة المتعلقة بتكلفة المعيشة والسلامة والتلوث والجريمة.

وجاءت خمس مدن إماراتية ضمن المراكز العشر الأولى فِيْ المؤشر، وتصدرت إمارة الفجيرة المشهد العالمي. فِيْ حين أفاد موقع “نومبيو” الأمريكي المتخصص فِيْ رصد تفاصيل المعيشة، أن المدينة نجحت فِيْ تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات أمانًا وأمانًا فِيْ العالم.

كَمْا واصلت إمارة أبوظبي الحفاظ على مكانتها المتقدمة عالمياً، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد إمارة الفجيرة.

وسجلت إمارة الفجيرة 93.12 نقطة على مؤشر الأمان لمدينة نومبيو عام 2022، متفوقة على 465 مدينة مدرجة فِيْ المؤشر، تليها إمارة أبوظبي بمتوسط ​​88.44 نقطة، ثم العاصمة القطرية الدوحة فِيْ المرتبة الثالثة بـ 86.11. وجاءت مدينة سان سيباستيان فِيْ المرتبة الرابعة برصيد 85.39 نقطة، ثم العاصمة التايوانية تايبيه فِيْ المرتبة الخامسة برصيد 85.08 نقطة.

كشفت السلطات الأمنية لإمارة الفجيرة فِيْ مايو 2022، أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة حققت أداءً متميزًا العام الماضي، تمثل فِيْ انخفاض معدل الجرائم المروعة بنسبة 28.5 بالمائة عَنّْ العام السابق، وإحساسًا بالأمان. بنسبة 100 فِيْ المائة، وفق ما أوردته صحيفة الخليج.

تعمل سلطات الفجيرة أيضًا على تنفِيْذ مشاريع طموحة فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي لدخول جميع جوانب الحياة فِيْ الإمارة.

وفِيْ شهر أغسطس الجاري، أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الثالثة تحت شعار “صيف بلا حوادث”، ابتداءً من مطلع الشهر الجاري وتستمر لمدة شهرين كجزء من عام 2022. الخطة التنفِيْذية لقطاع المرور بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

حيث تستمر إمارة أبوظبي فِيْ تبني استراتيجيات شاملة تضمن استمرار القيادة الأمنية ومرونة عالية فِيْ التعامل مع كافة المستجدات والأحداث الأمنية فِيْ الإمارة، وتشكل حافزاً لتحقيق المزيد من المكاسب على الصعيدين المحلي والعالمي، وهذا يتم تأكيده دائمًا من خلال مؤشر أمان المدينة “Numbio”.

وفِيْ الختام، تظهر النتائج، يومًا بعد يوم، استقرارًا أمنيًا شاملاً وتماسكًا مجتمعيًا، وترجمة للقيم الحضارية التي تؤمن بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.