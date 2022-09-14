“مدن” السعودية توقع عقداً لإنشاء 84 مصنعاً جاهزاً بالشراكة مع القطاع الخاص

وقعت الهِيْئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عقدا مع شركة “ماسك للخدمات اللوجستية” لإنشاء 84 مصنعا جاهزا بمساحة 700 متر مربع باستثمارات تصل إلَّى 85 مليون ريال.

يتضمن العقد تخصيص مساحة إجمالية قدرها 80749 مترًا مربعًا فِيْ المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ويأتي توقيع العقد فِيْ إطار دعمها لرواد الأعمال من الذكور والإناث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فِيْ الاقتصاد الوطني. .

أكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي، قصي العبد الكريم، أن توقيع عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة “ماسك للخدمات اللوجستية” يأتي فِيْ إطار سعي “مدن” لتوحيد الجهُود وتعزيزها. علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، للمساهمة بشكل فعال فِيْ عملية التحول الاقتصادي كأحد ركائز استراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار إلَّى أن تمكين رواد الأعمال من الذكور والإناث والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هدف استراتيجي للهِيْئة تسعى إلَّى تحقيقه بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل على تطوير منتجات وخدمات وحلول تمويلية جديدة. التي تعزز تجربتهم فِيْ المدن الصناعية، وتخلق بيئة متكاملة تساهم فِيْ جعل المملكة وطنًا. للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية.

وقال إن المدن الصناعية التي تضم ما يقرب من 1000 مصنع جاهزة، 95٪ منها مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية.

وأشار إلَّى أن منتج المصنع الجاهز يتميز بخيارات متنوعة تناسب كافة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الحديثة منها مساحات متنوعة بين 700 م 2 و 1500 م 2، ووحدات صغيرة بمساحات 350 م 2، كجزء من المبادرات التي أوكلت إلَّى “مدن” فِيْ البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية “ندالب”.

يذكر أن الهِيْئة أعلنت مؤخراً عَنّْ افتتاح 58 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700 متر مربع فِيْ مدينة سدير للصناعة والأعمال، لتحفِيْز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فِيْ الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

منذ عام 2001، تعمل الهِيْئة على تطوير الأراضي الصناعية ذات الخدمات المتكاملة، حيث تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية فِيْ جميع أنحاء المملكة تضم أكثر من 4000 مصنع منتج، قيد الإنشاء والتأسيس، بالإضافة إلَّى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كَمْا تعمل على تطوير نظامها الاستثماري والارتقاء به بالمعايير الدولية. برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها فِيْ القطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.