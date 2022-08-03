“مديري المشتريات” تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات فِيْ يوليو

أظهر مسح نشر يوم الأربعاء أن أنشطة الشركات العاملة فِيْ يوليو نمت بثاني أسرع وتيرة هذا العام، مع انتعاش النشاط التجاري بسبب الطلب القوي وارتفاع المبيعات وسط بعض الخصومات.

ارتفع مؤشر S&P Global الإمارات العربية المتحدة لمديري المشتريات المعدل موسمياً إلَّى 55.4 فِيْ يوليو من 54.8 فِيْ يونيو، وهُو أقل قليلاً من قراءة مايو البالغة 55.6 فِيْ أسرع وتيرة نمو هذا العام. لا يزال أعلى بكثير من متوسط ​​السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.1.

ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلَّى 62.5 من 60.7 فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى هذا العام وفوق متوسط ​​السلسلة البالغ 57.5.

كتب الخبير الاقتصادي فِيْ Standard & Poor’s Global Market Intelligence، الذي أجرى الاستطلاع “بدأت الشركات الإماراتية غير النفطية الربع الثالث على أساس أقوى، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو”.

“مع تعزيز الطلب، تعرضت القدرات التشغيلية للضغط لكن الشركات استجابت لهذا الضغط من خلال مواصلة جهُود التوظيف.”

وانكَمْش المؤشر الفرعي للتوظيف إلَّى 51.0 فِيْ يوليو من 51.2 فِيْ يونيو، وبقي أقل من متوسط ​​السلسلة البالغ 51.3. نما المؤشر الفرعي لمدة 14 شهرًا متتاليًا، باستثناء شهر أبريل.

وأضاف أوين “التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات غير النفطية فِيْ الإمارات هُو التضخم. فبينما أشارت النتائج الأخيرة إلَّى ارتفاع معقول فِيْ إجمالي تكاليف المدخلات، كان معدل الزيادة هُو ثاني أقوى معدل فِيْ أربع سنوات ونصف وسط نقص عالمي فِيْ الإمدادات. وارتفاع أسعار الوقود والمواد والشحن “.

“اختارت الشركات مرة أخرى استيعاب عبء التكلفة الإضافِيْة وخفض أسعارها تماشيا مع المنافسة الشديدة … تم تخفِيْض معدل الخصومات وكان متواضعا، مما يشير إلَّى أن بعض الشركات قد تكون مستعدة لرفع رسومها فِيْ الأشهر المقبلة. “

تراجعت معَنّْويات الإنتاج خلال العام المقبل بين الشركات التي شملها الاستطلاع إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 10 أشهر.