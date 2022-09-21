مدير أعمال بيومي فؤاد عَنّْ صورة الأخير المثيرة للجدل فِيْ العزاء هذا ليس الفنان

أثارت صورة الممثل المصري بيومي فؤاد، من جنازة زوجة الفنان خالد زكي، حالة من الجدل والتساؤلات حول صحتها بعد أن ظهرت بدينة ومتكئة على عكاز.

وتواصل موقع “فوشيه” مع بيومي فؤاد للتحقق من وضعه الصحي، إلا أن مدير أعماله رد، مشيرا إلَّى أنه بصحة جيدة، وعَنّْد رؤيته للصورة أعرب عَنّْ دهشته وقال “بيومي فؤاد لم يحضر جنازة”. زوجة الفنان خالد زكي قبل كل شيء لانشغاله بتصوير أحد أعماله الجديدة. خارج مصر الذي ظهر فِيْ الصورة ليس هُو، ولا علاقة لتلك الصورة، لكن بيومي بصحة جيدة “.

وكان بيومي فؤاد قد تعاقد خلال الأيام الماضية على المشاركة فِيْ الجزء الثاني من المسلسل الشهِيْر “رمضان كريم”، الذي من المفترض أن يعرض ضمن سباق رمضان المقبل 2023، وهُو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج إيت. وسيضم سامح عبد العزيز ونجلاء بدر وسيد رجب وصلاح عبدالله ونجوم آخرين.

يشار إلَّى أن آخر أعمال بيومي، وهُو فِيْلم بعَنّْوان “تسليم الناس” افتتح فِيْ دور العرض فِيْ 3 أغسطس، شاركت فِيْ بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وهشام ماجد.

أقيم عزاء زوجة الفنان المصري خالد زكي، مساء الثلاثاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن بينهم الفنان محمد هنيدي وزوجته أحمد صلاح السعدني. وشقيقته بوسي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، المنتج جمال العدل، الإعلامية بوسي شلبي، منى عبد الغني، دنيا عبد العزيز.

ودفنت جثة زوجة خالد زكي، الاثنين الماضي، فِيْ مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحضرها عدد من نجوم الفن والمجتمع.

أنهى بيومي فؤاد مؤخرًا تصوير أحداثه لفِيْلم بعَنّْوان “مغامرات كوكو”، تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر بين الحيوانات داخل مستشفى بيطري، ويضم كوكبة من الفنانين، من بينهم الفنان خالد الصاوي. شيرين رضا، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، حمدي المرغني، سارة سلامة، منة فضالي، أوس أوس، إيهاب فهمي، والفِيْلم من تأليف إيهاب نصار وإخراج إسماعيل فاروق.