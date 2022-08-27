مدير أعمال شيرين يرد على مقاضاة حسام حبيب لها بتهمة “سرقة” أغنيته

علقت مديرة أعمال الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، على إعلان طلاقها الفنان حسام حبيب، بأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدها، بسبب أغنية “غاب الفرح” التي أعلن أنها ستكون ضمن قائمة المشاهِيْر. أغاني ألبومه الذي ادعى ملكيته بحجة التنازلات التي حصل عليها من مؤلف الأغنية وملحنها.

قالت ميمي فؤاد مديرة أعمال شيرين لـ “العرب اليوم” إن الفنانة المصرية لا تستطيع الرد على كل ما تقوله وسيقوله حسام حبيب فِيْ كل مرة، وإلا فلن ينتهِيْ الأمر.

وأضاف “منذ أن أعلن حسام عَنّْ اتخاذ الإجراءات القانونية، فإن القانون يأخذ مجراه، وننتظر ما يحكَمْ عليه”.

وكان حسام حبيب قد أعلن فِيْ تصريحات صحفِيْة أنه سيتقدم بشكوى إلَّى النيابة العامة بشأن ما وصفه باستيلاء شيرين على أغاني الألبوم الذي يملكه، حيث كلف محاميه المستشار جميل سعيد بذلك، فِيْ. للحصول على حقوقك.

كَمْا نشر قصتي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلاً “لكل وسائل الإعلام والصحافة، أي بيان شخصي أو رأي لأي شخص مهما كان غير شخصي، لا يمثلني ولا يمثل رأيي”. بعد أن أدلى والده بتصريح عَنّْه ساعات. ابكر.

كَمْا تعرض حسام حبيب لانتقادات خلال الساعات الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر بجانب المنتجة سارة الطباخ، التي سبق أن تعرضت لهجوم من قبل شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، واصفة إياها بـ “الشخصية الشريرة”. “

كَمْا غنى حبيب عدة أغنيات خلال حفل الفنان اللبناني راغب علامة على الساحل الشمالي وظهر فِيْ وئام مع سارة الطباخ وعدة نساء حاضرات خلال الحفل.

من ناحية أخرى؛ وكانت شيرين عبد الوهاب قد شاركت مؤخرًا فِيْ ختام مهرجان قرطاج فِيْ تونس، حيث رفعت العدد الكامل للحفل، والتقت خلاله بالسفِيْر المصري فِيْ تونس الفنان صابر الرباعي وزوجته، بعد وصولهما هناك. .

تستعد شيرين لطرح أغنيتها الجديدة “المترو” من كلمات الشاعر الغنائي أمير تيماء وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.