مدير الأمن العام خطتان أمنيتان في الحج .. وضبط 63 حملة وهمية مخالفة

أعلن مدير الأمن العام الفريق الركن محمد البسامي قائد قوى أمن الحج أن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود قد تبنى خطتين أمنيتين للحفاظ على ذلك. حج عام آمن.

فيديو | قائد قوى أمن الحج الفريق الركن محمد البسامي وزير الداخلية تبنى خطتين امنيتين للحفاظ على موسم الحج هذا العام امنا # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/qnPpTlRuYk

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 4 يوليو 2022

وأضاف البسامي خلال المؤتمر الأمني ​​للحج اليوم أن الخطة الأولى هي خطة حفظ النظام والخطة الشاملة لمهام ومسؤوليات الأمن العام.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تجنب الممارسات السلبية التي تزعج الأمن في الأماكن المقدسة، وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية ضبط 63 حملة اغتصاب كاذبة. وأوضح أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تضمنت الاستعداد لأية محاولات لزعزعة أمن الحجاج وتكثيف الوجود الأمني ​​واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الجريمة وتطبيق مبدأ المنع والأمن في الجماعة.