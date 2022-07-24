مدير الطب الوقائي بالحرس الوطني جدري القرود ليس خطيرًا

كشف مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالحرس الوطني الدكتور ماجد الشمراني، اليوم السبت، عن خطورة مرض جدري القرود الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.

فيديو | مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالحرس الوطني الدكتور ماجد الشمراني

انتشار جدرى القرود صغير ومعدل الوفيات 1٪. انتقال المرض عن طريق الاتصال.#الإخبارية pic.twitter.com/r1RuD0ferk

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 24 يوليو 2022

وقال الشمراني في مقابلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن المرض ليس خطيرا ولن يكون مثل تجربة فيروس كورونا وانتشاره، مشيرا إلى أن طريقة تفشي المرض مختلفة ومعدل انتشاره أقل بكثير. .

كيف ينتشر جدرى القرود

وأشار إلى أن طريقة انتقال مرض جدري القرود تتم عن طريق الاتصال، موضحا أن الطفح الجلدي لدى المريض المحتوي على سوائل هو الناقل الرئيسي للمرض.

وتابع “أي شخص مصاب ومصاب بطفح جلدي ينقل العدوى إذا تعرض لسوائل تخرج من سطح الجلد”، مشيرًا إلى أن التنفس لا ينقل العدوى في كل من جدرى القرود والأمراض الأخرى.

معدل الوفيات أقل من 1٪.

وأكد الشمراني أن مرض جدري القردة ليس قاتلا، مشيرا إلى أن هناك 17 ألف حالة مصابة في العالم وأن معدل الوفيات لا يتجاوز 1٪.