مدير ذا لاين التنفيذي المدينة من أكثر المشاريع طموحًا في التاريخ

قال جايلز بندلتون، الرئيس التنفيذي لشركة Line City Development، إن مشروع NEOM في المملكة العربية السعودية هو أكبر تحد عقاري يواجه البشرية، لإحياء تصميم بطول 170 كيلومترًا وارتفاع 500 متر وعرض 200 متر.

وتابع في حديث لصحيفة “ذا ناشيونال” أنه بمجرد اكتماله سيكون أكبر مبنى عملاق في العالم، حيث سيكون مبنى سكني وتجاري مستقبلي مغطى بالمرايا ويطل على 4 معالم طبيعية، كما يعد المشروع من أكثر المشاريع الحضرية طموحًا في التاريخ.

وأضاف “سيكون الهيكل أكبر مبنى في العالم بهامش كبير. البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) هو أكبر مبنى إداري في العالم بحوالي 30 كيلومترًا من الممرات، وهو صغير جدًا مقارنة بـ خط”. . “

خلال 24 عامًا من عملي الرائد في أستراليا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية، لم أر أبدًا مثل هذا التصميم المذهل على مستوى The Line.

الخط … مدينة مستقبلية يتطلع إليها العالم

في مقابلته، قال بندلتون “الخط سوف يصبح مدينة المستقبل التي سينظر إليها العالم ويطمح إلى بناء شيء كهذا. هذه هي الطريقة التي نعمل بها الآن، ولدينا دعم هائل من القيادة السعودية و رؤية عظيمة نحاول تحقيقها.

تحديات كبيرة

في إشارة إلى أن أي مشروع كبير يأتي مع تحديات كبيرة بنفس القدر، تابع بندلتون من منظور تقني، هذا هو أكبر تحد عقاري واجهته البشرية على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن The Line لا يحتوي على ناطحات سحاب قائمة بذاتها مبنية بالقرب من بعضها البعض، ولكن بشكل أفضل سيكون مبنى.

“نحن لا نبني سلسلة من ناطحات السحاب حيث يمكنك السير في ناطحة سحاب للسير في الشارع وصعود ناطحة سحاب أخرى، ولكن المبنى بأكمله عبارة عن ناطحة سحاب كبيرة واحدة تغير مفهوم الحياة.”

الخط هو مشروع أخضر عملاق

يعتمد المشروع كليًا على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، ولتقريب الفكرة، فإن عدد سكان The Line هو نفس عدد سكان لندن، 9 ملايين شخص، ولكن طريقة استهلاك الموارد مختلفة تمامًا، فالمدينة السعودية هي نفسها. صديق للبيئة. حتى في استخدام مواد البناء، بينما المدينة البريطانية، على العكس من ذلك، تستنزف البيئة.

ستكون الخط أول مدينة في العالم تعمل بالطاقة المتجددة، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين.

كما تعمل المدينة على حل مشكلة الازدحام والازدحام المروري من خلال فكرة المدرجات الرأسية التي تمنح الناس القدرة على التحرك بسلاسة في ثلاثة أبعاد.

واختتم حواره بالقول من خلال العمل مع ألمع العقول والشركات المشاركة في نيوم بطريقة تعاونية، يمكننا إنشاء الأفضل، ومن يدعي أن المشروع الضخم طموح للغاية على الانتهاء، فهذا ليس صحيحًا بالنسبة للجامعة كما العمل بالفعل على قدم وساق.