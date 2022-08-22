مدير مهرجان قرطاج يتهم لطيفة التونسية بمحاربة شيرين.. فكَيْفَ ردت

بعد ساعات من اختتام مهرجان قرطاج الدولي، على صوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والجدل الذي صاحبه حفلها، أطلق مدير المهرجان كَمْال فرجاني مفاجأة صادمة على النجمة التونسية لطيفة.

وزعم الفرجاني أن الفنانة التونسية لطيفة كانت وراء حملات التشهِيْر ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب والدورة 56 من المهرجان.

وأضاف فِيْ تصريحاته لوسائل إعلام محلية، أن الحملة على شيرين بدأت بانتشار أخبار كاذبة للفنانة لطيفة عَنّْ عدم حضور النجمة المصرية حفل ختام مهرجان كارتاجو الدولي.

وتابع الفرجاني، “وصلت الحملة ذروتها بعد حفل شيرين نهاية الأسبوع الماضي، وكان ذلك عبر بعض الصحفِيْين المحسوبين على لطيفة فِيْ تونس”، فِيْ إشارة إلَّى غيرة لطيفة على شيرين.

وأشارت مديرة المهرجان إلَّى أن لطيفة التونسي استهدفت هذه الدورة من مهرجان كارتاجو الدولي، لأنها لم تتم دعوتها للمشاركة فِيْه، مضيفة أنه فِيْ عام 2022 أقامت لطيفة حفلاً موسيقياً وبيعت 522 تذكرة فقط، ووعدت بالرد عليها. يوجه اتهاماته، على حد زعمه.

من جهتها، وجهت الفنانة لطيفة رسالة إلَّى شيرين عبد الوهاب عبر تغريدة نشرتها على تويتر، قالت فِيْها “مبروك يا حبيبة قلبي. نسعد دائمًا بفنك الجميل”.

يبدو أن هناك خلافات كبيرة بين لطيفة ومنظمي مهرجان قرطاج، حيث كشفت الفنانة التونسية أن الوزارة نسقت معها إقامة حفل فِيْ بلدها ضمن مهرجان “قرطاج”، وفجأة اللجان فِيْ المكلف بالمهرجانات الفنية بالوزارة ألغى الحفل.

وكشفت لطيفة فِيْ بيان صحفِيْ، أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فِيْها ذلك، موضحة أنها لم تتمكن منذ 9 سنوات من إقامة حفلات فِيْ تونس باستثناء حفل 2022 بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء التونسي.

وبالعودة إلَّى الحفل الذي أقامته شيرين عبد الوهاب، أثارت جدلاً واسعاً، وانتقدها البعض، مشيرة إلَّى أن صوتها فِيْ الحفل كان “صاخباً”، مستنكرة جائزة الـ150 ألف دولار.

أما شيرين، فقد شكرت الجمهُور التونسي قائلة “أشكر الجمهُور الذي أعادني إلَّى الحياة، كَمْا أشكر بعض الأشخاص الذين ساندوني خلال أزمتي النفسية الأخيرة”.

جدير بالذكر أن حفل شيرين حضره آلاف المتفرجين التونسيين وشهدت الكثير من التفاعل معها، خاصة أنها صعدت إلَّى المسرح وألقت كلمة لها قبل بدء حفلها الغنائي.

وفاجأت الفنانة المصرية، خلال حديثها، الجمهُور بتقبيل يد طبيبها النفسي الخاص الذي رافقها من مصر إلَّى تونس لدعمها خلال الحفل.