اعتمدت مصر، اليوم الأربعاء، المخطط النهائي لمدينة الذهب، والتي تقع على مساحة 70 فدانًا على طريق العرب اليوم السخنة.

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عَنّْ موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المخطط العام لمدينة الذهب.

وأوضح الوزير أن المدينة تتكون من ورش ومصانع ومحلات تجارية، مؤكدا أنه تم دراسة الجدوى من قبل مختصين.

وكشف أن الأزمات الاقتصادية المتتالية حالت دون استكَمْال المشروع بأكَمْله خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على استكَمْال التنفِيْذ بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

وأضاف أن المدينة ستضم مركزا للتدريب الحرفِيْ لدعم ورش صغيرة لصناعة الذهب، مشيرا إلَّى دور وزارة البترول فِيْ إنهاء تصاريح البحث والاستكشاف، مما يزيد من فرص نجاح مدينة الذهب.

تعكس مدينة الذهب تاريخ مصر القديم فِيْ صناعة الذهب، بقاعات مجهزة للمعارض، وتدريب العمال لإطلاعهم على أحدث التقنيات.

كان مستشار وزير التموين لصناعة الذهب ناجي فرج قد قال فِيْ تصريحات صحفِيْة سابقة إن مدينة الذهب تعكس نظرة ثاقبة خاصة أن للمدن المتخصصة دور كبير فِيْ مساعدة الصناعة والارتقاء بها والوصول إلَّى المستويات العالمية. .

وقال فرج إن المدينة تعد بمثابة منتدى عالمي لمعارض ومدارس الذهب، وتعتبر نقلة نوعية لصناعة الذهب المصرية.

بلغ إنفاق المصريين على الذهب 1.3 مليار دولار، بما يعادل 20.4 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عَنّْ مجلس الذهب العالمي.

يوجد فِيْ مصر 270 موقعًا للذهب، تم استخراج 120 منها عَنّْ الذهب خلال السنوات الماضية.