مدينة الملك عبد الله الاقتصادية السياحية شيء مذهل لن تصدقه

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية السياحية شيء مذهل لن تصدقها تعتبر المدينة المنسوبة للملك عبدالله ملك المملكة العربية السعودية من أكثر المناطق التي يحب زيارتها الأشخاص والمقيمين والزوار في السعودية وعلما ان عند التفكير في بعض الأماكن الترفيهية التي تسلي النفس، وتقلل من أعباء الدنيا ومشاغلها، وربما يرجع ذلك لأن مدينة ملك عبدالله من المدن الحديثة من حيث الانشاء التي تم إنشائها وذلك من أجل نشر التطور والتكنولوجيا في المملكة.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وهي من أكبر المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. تأسست عام 2005 برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي تولى تطوير وتنفيذ المدينة.

تبلغ مساحتها 173 كيلومترًا مربعًا، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليار دولار. تعتبر المدينة من أهم مقومات التنمية الوطنية التي جعلت من المملكة إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في العالم.

خلافا لما يعتقده البعض، فإن مدينة الملك عبد الله في مدينة ربيع ينبع، حيث تقع خاصة في مكة المكرمة، مما يجعلها قريبة جدًا من جدة وضاحية مكة.

كم تبعد المدينة الملك عبدالله عن جدة

تقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة على بعد آلاف الكيلومترات. مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لديها ستة أماكن رئيسية يجب معرفتها

الأول هو المنطقة السكنية وفيها جميع المناطق التي يسكنها السكان.

ومنطقة المنتجع والتي تضم مجموعة كبيرة من المنتجعات والفنادق المميزة.

والميناء البحري وهي المنطقة التي يتم فيها التبادل التجاري.

والمدينة التعليمية بها أكبر أكاديمية تعليمية تمكن الطلاب من تلقي تعليم بمستوى متميز.

ومجال العمل الرئيسي الذي يحتوي على مكان يتم فيه تبادل الأعمال.

ما هي مدينة الملك عبدالله الترفيهية

تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والترفيهية من أفضل الأماكن التي يلجأ إليها المواطنون من أجل الاستمتاع بجميع أماكن الترفيه الموجودة فيها. من بين هذه الأماكن

غومان بارك، رويال فيجيتابل جولف، قرنفل، بايزاند مارينا بايز باي، باي لا صن كلوب، مركز بايلانز للمؤتمرات والمعارض.

العديد من المطاعم والمقاهي مثل مطعم بحر، ومطعم فاير جريل، وستاربكس، وكودو، وجاسبر، وجامبيني.

كيف تحجز في مدينة الملك عبد الله

إذا كنت ترغب في الذهاب إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فيمكن القيام بذلك بسهولة، ولكن في البداية يجب عليك إجراء الحجز وتنفيذ الخطوات التالية

قم بزيارة موقع المدينة.

أضف البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والمدينة وتفاصيل السيارة وتفاصيل الزيارة.

يحدد الشخص الذي يرغب في الزيارة الأوقات المناسبة ليتمكن من الذهاب إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويجب أن يكون ذلك متوافقاً معه، أو حسب جميع الأوقات المتعلقة بالحافلات.

أهم مشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

هناك العديد من المشاريع التي تم إنشاؤها مؤخرًا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي كالتالي

ميناء الملك عبدالله

أُنشئ هذا الميناء ليُقام في المباني في المدينة، ولتشجيع العمال، وعندما تم تصميمه كان يُقصد به أن يكون الميناء الرئيسي في المملكة.

محطة قطار الحرمين

يمكن من خلالها نقل جميع القادمين لزيارة المدينة من مطار جدة إلى المدينة.

منطقة الأعمال المركزية

تم إنشاء هذه المنطقة لاستلام وتوجيه جميع الأعمال المتعلقة بالمدينة.

منطقة سكنية

هذه المنطقة عبارة عن مبنى حضري تم بناؤه للأفراد المقيمين في المملكة.

رسوم الدخول إلى مدينة عبدالله الاقتصادية

عندما تكون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بها مناطق ترفيهية ممتعة، فهناك الكثير من الناس في الإجازات الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع الذين يرغبون في زيارتها، ويمكن لزائر المدينة الاقتصادية الحصول على العديد من الخدمات مثل

تعرف على رسوم الدخول على الموقع الرسمي للمدينة أثناء حجز مدة إقامته في المدينة.

يمكنه أيضًا حجز أماكن إقامة لعدد الأشخاص الذين تقيم معهم، ويعتمد مقدار رسوم الدخول والإقامة على عدد الأشخاص الذين يحجزون وعدد الأيام التي يقضونها في المدينة.

كما يمكن للزوار قضاء عطلات نهاية الأسبوع، حيث أنه من الأجمل زيارة المدينة في الساعات الأولى من اليوم لما تتمتع به من جمال لا مثيل له وسحر واستمتاع بالهدوء والسكينة.

خطوات تسجيل زيارة في مدينة الملك عبدالله

إذا قررت أخيرًا الذهاب إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، سواء كان ذلك من أجل القيام ببعض الأعمال أو من أجل القيام برحلات ترفيهية، فيجب على الزوار القيام بما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع للحصول على إذن للزيارة.

سجل البيانات بدقة في الحقول التي تظهر على الشاشة.

تقرر متى يريد الزائر الزيارة.

مطاعم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تقدم مطاعم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أفضل الأطعمة التي يمكن أن تتخيلها. سواء كنت تفضل الذوق الشرقي أو الغربي، ستجد كل ما تريد. في السطور التالية نقدم لكم لمحة عامة عن أفضل المطاعم وهي

مطعم فاير جريل

يعتبر من أفضل المطاعم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهو مناسب للشباب، حيث يقدم المطعم وجبات خفيفة شهية للأطفال بالإضافة إلى الأطباق التي يتم طهيها من قبل الأشخاص الذين يعرفون الطعام المكسيكي، وكذلك البيتزا، معجنات وعصائر طبيعية

كما يتمتع المطعم بإطلالة ساحرة على شاطئ البحر الأحمر ويفضل من قبل العديد من الزوار، حيث أنه مناسب للعائلات، وطاقم المطعم يتعامل بلطف ولديه القدرة على تجهيز الطلبات في وقت قصير.

ساعات العمل من السبت الى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا.

مطعم ستيك هاوس

يقدم هذا المطعم الرائع الكثير من المأكولات الممتازة، ومعظمها عبارة عن أنواع كبيرة من السلطات والكثير من المشاوي المطبوخة بشكل مثالي.

ساعات العمل من السبت الى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا.

مطعم بياتو اكسبريس

يقدم المطعم إطلالة ساحرة على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدائق المحيطة والأشجار وأشجار النخيل التي تدعوك للراحة والاسترخاء.

بياتو. قائمة المطاعم

وهي عبارة عن حفلة شواء بالإضافة إلى السلطات والأطباق المشوية والبطاطس المقلية، كما تشمل الأطعمة الإيطالية مثل البيتزا والمعجنات والمعكرونة.

تقدم قائمة بياتو الحلويات والعصائر الطبيعية والآيس كريم.

تحتلّ مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية مكانة متميزة بين الاماكن السياحية في المملكة وتضم اشهر الأماكن سياحية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة كبيرة من التصميم العمراني، وتحتوي المدينة على عشرات المطاعم والمقاهي والفنادق نسال الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.