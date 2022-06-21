مدينة المنصورة تبع محافظة إيه؟ أسماء القرى والمراكز والخريطة بالتفصيل

تعج المدينة بالكثير من الأحداث التي دفعت الكثيرين إلى التساؤل عن مدينة المنصورة ، أي محافظة؟ ما هي اسماء القرى والمراكز التابعة لها؟

كواحدة من أكبر المدن المصرية يشرح “شبابيك” للقراء ، المنصورة ، أي محافظة؟ مبينا ما هي اسماء مراكزها وقراها التي تعتبر اصل المدينة.

المنصورة تنتمي إلى محافظة إيه؟

وخريطة مصر المنصورة تظهر أي محافظة؟ تعتبر إحدى محافظات الدقهلية وهي مدينة ومركز ، وتقع في الشمال شرقي الدلتا ، على بعد 120 كيلومترًا من القاهرة ، وتقدر مساحتها بنحو 25 كيلومترًا مربعًا.

وبعد توضيح مدينة المنصورة التابعة للمحافظة أ ، تكثر التساؤلات حول عدد السكان الذين يقدرون بنحو 38416 نسمة لكل كيلومتر مربع.

خريطة تفصيلية بالمنصورة

خريطة المنصورة توضح بالتفصيل أنها تنتمي إلى محافظة أ ، وكذلك تجيب على العديد من الأسئلة التي تجوب أذهان المصريين وغيرهم من الزوار ، يمكنكم الاطلاع عليها من الرابط التالي:

أسماء قرى ومراكز المنصورة

تتميز أسماء قرى ومراكز المنصورة سواء تلك التابعة لمحافظة الدقهلية والتي تنفرد بها أو التي تشترك في اسمها مع المحافظات الأخرى باختلافها وصعوبة معانيها لمن هم خارجها ، وهذه الأسماء هي: