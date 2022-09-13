“مدينة النور” يكسوها الظلام.. باريس تسدد فاتورة الحرب

بدأت بلدية باريس فِيْ اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة فِيْ ظل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وتوقف إمدادات الغاز الروسي.

أعلنت عمدة باريس، آن هِيْدالغو، الثلاثاء، أن إضاءة قاعة المدينة وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات المدينة فِيْ إدارات العاصمة ستتوقف فِيْ الساعة 2200 (2000 بتوقيت جرينتش) من 23 سبتمبر. بسبب أزمة الطاقة.

العمدة، الذي يرفض التوقف عَنّْ إنارة الشوارع لأسباب “أمنية”، سيطلب من فرنسا “أن تفعل الشيء نفسه” بالنسبة للآثار الوطنية، وأن يتخذ أصحاب الآثار الخاصة إجراءات “فِيْ نفس الاتجاه”.

من بين أهم المعالم فِيْ العاصمة، أضاءت قاعة المدينة حتى الساعة الواحدة صباحًا (2300 بتوقيت جرينتش)، كَمْا سيطفئ برج إيفل أنواره عَنّْد مغادرة آخر الزائرين الساعة 2345 (2145) GMT)، وفقًا لآن هِيْدالجو.

أما الجسور فِيْ العاصمة فِيْمكن إخمادها إذا تزامن ذلك مع ضرورات سلامة الملاحة النهرية، بحسب مساعد بلدية باريس المسؤول عَنّْ قضايا التحول البيئي، دان ليرت.

ستنخفض درجة الحرارة فِيْ مباني المدينة بمقدار درجة واحدة خلال النهار من 19 إلَّى 18 درجة مئوية، باستثناء دور رعاية المسنين ودور الحضانة، وإلَّى 12 درجة مئوية فِيْ المساء وفِيْ عطلات نهاية الأسبوع، أي خلال “الفترات” عَنّْدما تكون هذه المباني شاغرة “، أعلن هِيْدالغو. .

وأكدت أن مجلس المدينة أراد تأخير بدء تدفئة المباني فِيْ الصباح “لمدة 30 دقيقة” فِيْ الفترة الزمنية “مع اقتراب الشتاء”. وأكدت أنه سيتم إلغاء التأخير فِيْ حالة انخفاض درجات الحرارة فِيْ نوفمبر.

وقال هِيْدالغو إن درجات الحرارة فِيْ حوالي 40 من حمامات السباحة فِيْ باريس ستنخفض بدرجة واحدة “خارج الماء وفِيْ المسبح”. تم ضبطه على 27 درجة للهُواء و 26 درجة للماء.

وأكد هِيْدالغو أن الهدف من “خطة الطوارئ لتحقيق التوازن” هُو “تقليل الاستهلاك بنسبة 10 بالمائة”، وهُو ما يعادل “استهلاك الطاقة فِيْ 226 مدرسة”.

ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير فِيْ الأشهر الماضية على خلفِيْة التوترات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، ويسعى الأفراد والمؤسسات والهِيْئات العامة فِيْ العديد من البلدان إلَّى تقليل استهلاك الطاقة.