مدينة حجاج أبو عجرم تستقبل ضيوف الرحمن العائدين لدولهم

تواصل مدينة حجاج مركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال الحجاج العائدين إلى بلادهم بعد أداء مناسك الحج، في ظل المراقبة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، الذي أبرز أهمية تقديم الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.

استقبال الحجاج

واستقبلت المدينة عددا من وفود الحجاج العائدين الى دولة العراق، وسط منظومة شاملة من الخدمات الحكومية والجهات التطوعية لضمان تقديم افضل الخدمات التي تليق بضيوف بيت الله.

خدمات عالية

من جانبهم أشاد حجاج العراق بالخدمات الرفيعة المستوى التي تلقوها خلال رحلة الحج سواء في طريقهم أو من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سائلين الله أن يديم بركاته على المملكة ويحفظ قادتها وشعبها من أجل ماذا. يقدمون الحجاج.