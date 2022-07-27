“مد فترة الانتقالات لنادي الهلال فقط”.. قرار تاريخي مرتقب

لا يزال الغموض يحيط بقدرة مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على تسجيل أو عدم تسجيل صفقات الفريق الأول لكرة القدم “الصيفِيْة”.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي ضد عقوبة غرفة تسوية المنازعات، إضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة”. للسماح بتسجيل عروض الصيف الجديدة مؤقتًا ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي.

حتى الآن، لم يستجب المركز السعودي للتحكيم الرياضي لنداء الزعيم فِيْ قضية كنو، ولا حتى لطلب “إجراءات مؤقتة”.

* قرار تاريخي طال انتظاره يفاجئ نادي الهلال

إلا أن الصحفِيْ الرياضي خالد أبو غانم قدم مفاجأة سارة لملايين عشاق نادي الهلال، فِيْما يتعلق بعروض فريق كرة القدم الأول، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وأعلن أبو غانم، فِيْ تصريحات متلفزة، عَنّْ قرار طال انتظاره بـ “السماح” لنادي الهلال بتسجيل عروض الفريق الصيفِيْة الجديدة، خارج فترة الانتقالات الرسمية.

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وأشارت وسائل الإعلام الرياضية إلَّى أنه فِيْ حال تقرر رفع العقوبة عَنّْ الهلال، بعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة رسميًا ؛ النادي سيمنح “استثناء” بتقييد عملياته الجديدة خارج المهلة القانونية.

وأوضح أبو غانم أن هذا الاستثناء ؛ وذلك لرفع الضرر الذي لحق بالهلال خلال فترة الحرمان من العقود.