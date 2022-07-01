مذكرة تفاهم بين الإمارات و”Linda” الألمانية فِيْ الطاقة النظيفة

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة “ليندا” الألمانية مذكرة تفاهم بهدف إقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن تسمح هذه الشراكة بتطوير مشاريع طموحة لدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

4 مجالات رئيسية

تركز الشراكة على 4 مجالات رئيسية، وهِيْ إيجاد طرق عملية واقتصادية لنقل الهِيْدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وإنتاج الهِيْدروجين الأخضر عَنّْ طريق التحليل الكهربائي، وتكنولوجيا استخلاص الهِيْدروجين من الغاز الطبيعي عَنّْد خلطه للنقل، بالإضافة إلَّى المشاريع التي تعزز الجهُود. لمواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إلَّى جمهُورية ألمانيا الاتحادية، والتي تستمر 4 أيام يلتقي خلالها. عدد من المسؤولين فِيْ قطاع الطاقة فِيْ ألمانيا، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية فِيْ مجال الطاقة النظيفة. .

تبادل الخبرات

وأكد العلماء حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع جمهُورية ألمانيا الاتحادية، خاصة فِيْ ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الجانبين.

وقال إن مذكرة التفاهم تهدف إلَّى تبادل الخبرات التي تساهم فِيْ رفع كفاءة الطاقة والابتكارات والتكنولوجيا فِيْ مجال الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون العلمي والفني فِيْ جميع جوانب اقتصاد الهِيْدروجين، مشيرا إلَّى أن مثل هذه الشراكات تساهم فِيْ بلورة التحول نحو الطاقة المتجددة النظيفة.

وأكد أن الطاقة النظيفة ركيزة أساسية وأولوية ضمن خطط دولة الإمارات، حيث أنها تتماشى مع طموحات الدولة نحو تحقيق صافِيْ انبعاثات الكربون، ومساعيها الطموحة لقيادة العالم فِيْ مجال الطاقة النظيفة، وخاصة الهِيْدروجين. .

وذكر أن دولة الإمارات تسعى لتسريع وتيرة الاعتماد على أحدث الممارسات والتقنيات المستدامة فِيْ مجال مشاريع الطاقة النظيفة العملاقة، كإحدى الإمكانيات الحقيقية لتحقيق تطلعات بلاده وأهدافها على مدى الخمسين عاما المقبلة.

صافِيْ الانبعاثات

بدوره، قال يورجن نوفِيْكي، نائب الرئيس التنفِيْذي لشركة Linde والرئيس التنفِيْذي لشركة Linde Engineering، إن شركته لها وجود طويل الأمد فِيْ الإمارات العربية المتحدة، معربًا عَنّْ التزام شركته بدعم أهداف الإمارات الطموحة لتحقيق صافِيْ انبعاثات الكربون، مساعٍ طموحة لقيادة العالم فِيْ مجال الطاقة النظيفة، وخاصة الهِيْدروجين. .

شراكة الطاقة الألمانية الإماراتية

على هامش توقيع مذكرة التفاهم التقى وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول بعدد من المسؤولين الألمان والمسؤولين عَنّْ كبرى الشركات العاملة فِيْ قطاع الطاقة النظيفة، لبحث سبل تحقيق ذلك. تعزيز التعاون بين البلدين فِيْ مجال الطاقة والتأكيد على أهمية الاستمرار فِيْ تفعيل الشراكة الطاقية الإماراتية الألمانية. الذي انطلق فِيْ عام 2017، بهدف تعزيز الحوار وتوفِيْر إطار للتعاون فِيْ انتقال الطاقة بين الجانبين، وخلق فرص فريدة لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كَيْفَِيْة مواجهة تحديات تطوير الطاقة المتجددة ومصادر الهِيْدروجين.

كَمْا التقى الوفد الإماراتي بمسؤولي شركة الهِيْدروجين فِيْ ولاية بافاريا الألمانية، بهدف تسريع نظام نقل المعرفة وإقامة شراكات مع الجهات المعَنّْية، للوصول إلَّى حلول عملية للتحديات المشتركة المتعلقة بالهِيْدروجين، وتعزيز تطوير شبكة الهِيْدروجين العالمية “البنية التحتية وسلاسل القيمة وسلاسل التوريد” بالإضافة إلَّى تشجيع الشراكات مع الأطراف ذات الصلة لتوريد وتطوير التقنيات من أجل تمكين قطاع الهِيْدروجين فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلَّى مرحلة الاستخدام التجاري، وكذلك الترويج وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تقاسم الفرص وتعظيم الاستفادة من جميع الأطراف.

آفاق الاستفادة من الهِيْدروجين

وفِيْ السياق ذاته، استضافت سفارة الإمارات فِيْ ألمانيا لقاء رفِيْع المستوى بين قادة الأعمال وحكومة البلدين، لبحث زيادة حجم تجارة الهِيْدروجين بين البلدين. مصدر طاقة المستقبل، تتمثل فِيْ ضرورة تحفِيْز الطلب على الهِيْدروجين النظيف فِيْ مختلف القطاعات، وضرورة تطوير البنية التحتية لتمكين المستخدم النهائي من الوصول إلَّى الهِيْدروجين، بالإضافة إلَّى تعزيز التكلفة التنافسية، من خلال تسريع وتيرة حلول الابتكار وزيادة انتشار الهِيْدروجين النظيف.

كَمْا تحدث الحضور عَنّْ أهمية الشراكة الإماراتية الألمانية ودورها فِيْ تعزيز مكانة البلدين فِيْ قطاع الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة. تعتبر الدولة مصدرًا للهِيْدروجين وفرص العمل التي توفرها، وكذلك التعرف على الاستراتيجية الوطنية الألمانية للهِيْدروجين، والتي تهدف إلَّى تقليل الانبعاثات، حيث من المتوقع أن يصل الطلب على الهِيْدروجين النظيف إلَّى 3 ملايين طن متري سنويًا بحلول عام 2030، مع توفِيْر حوالي 60٪ من هذا المبلغ عَنّْ طريق الاستيراد. ، مع احتمال أن يرتفع الطلب على الهِيْدروجين فِيْ ألمانيا إلَّى أكثر من 11 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2050.

وقام وفد الدولة بزيارة ميدانية لشركة الطاقة “سيمنز إنرجي”، واطلع على إنتاج المحلل الكهربائي المستخدم فِيْ صناعة الهِيْدروجين.