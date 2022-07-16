مذكرة تفاهم بين السعودية وأمريكا للتعاون في مجالات الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية للتعاون في مجالات الأمن السيبراني بين الطرفين. .

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة يوم 16/17/1444 هـ. الموافق 15 و 16 يوليو 2022 د. ج.

تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني

وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن السيبراني لحماية الفضاء السيبراني والمصالح الحيوية في المملكة والولايات المتحدة، حيث تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين. يشمل مناطق مختلفة ؛ على وجه الخصوص، تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية بين البلدين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال.

جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

وتأتي المذكرة في إطار جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للارتقاء بمكانة المملكة الريادية على المستوى الدولي من خلال تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات المماثلة خارج المملكة لتبادل الخبرات وإقامة آليات التعاون وخلق التحالفات في مجالات الأمن السيبراني في من أجل تحقيق فضاء إلكتروني سعودي آمن وموثوق يتيح النمو والازدهار.