مذكرة تفاهم بين السعودية واليونان في مجالات الطاقة والربط الكهربائي

في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للجمهورية اليونانية (اليونان)، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ووقعها معالي وزير خارجية جمهورية اليونان، نيكولاس جورجيوس ديندياس، مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة.

مناطق كثيرة

تضع المذكرة إطارًا للتعاون بين البلدين الصديقين، والذي يشمل مجالات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء إلى اليونان وأوروبا، والهيدروجين النظيف ونقله إلى أوروبا، وكفاءة الطاقة، والنفط والغاز والبتروكيماويات، و اعتماد نهج وتقنيات اقتصاد الكربون الدائري ؛ للحد من آثار تغير المناخ، مثل احتجاز الكربون وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والاستيلاء المباشر على الكربون من الهواء، تشمل المذكرة أيضًا التعاون لتعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجالات الطاقة، بما في ذلك الأمن السيبراني، والعمل على تطوير شراكات نوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل التوريد والتقنيات المرتبطة بها.

تحقيق مشترك

وفي إطار هذه المذكرة سيتم العمل على البحث المشترك في مجالات الطاقة مع الجامعات ومراكز البحوث وغيرها، وتنظيم ورش عمل وموائد مستديرة وندوات ومؤتمرات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية. من خلال التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمجالات الطاقة المختلفة. مزيج الطاقة، وتعزيز جهود المملكة في الحفاظ على البيئة ومعالجة تغير المناخ ودعم التحولات التي تحدث في قطاع الطاقة، هي أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وإحدى أبرز إسهامات المملكة في الجهود العالمية في هذه المجالات.