مذكرة دين للصف الثالث الثانوى 2022 سؤال وجواب

يستعد طلاب المرحلة الثانوية لامتحانات نهاية العام من خلال البحث عن ملاحظات الأسئلة والأجوبة الخاصة بموضوع الدين حتى يتمكن الطالب من اجتياز هذا الموضوع الذي لا يضاف إلى المجموع بنجاح.

موقع Shababeek.com ينشر مذكرة ديون للصف الثالث الثانوي مع نظام سؤال وجواب لتسهيل الطالب في امتحانات نهاية العام

الدين في المدرسة الثانوية سؤال وجواب

الأسئلة الواردة في هذه الملاحظة جاءت على النحو التالي:

1. رتب الإمام البخاري كتب المسجد الصحيح على أبواب

2. اشترط الإمام البخاري قبول الحديث

3. التعرف على بعض النماذج في شخصية الإمام البخاري

4. تدل الحروق المقطوعة التي فتحت بها سورة لقمان

5. يقين معنى ذلك في قوله تعالى ، وفي الآخرة يقين

6- عن أبي حراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الدين راحة ، ولن يشق أحد الدين إلا أنه هو. سوف تتغلب عليه.

الدلجة رواه البخاري بأجرة؟

7. حدثت قصة سيدنا موسى عليه السلام بعد أن غادر مصر مع ابنتي صاحب

8. يخصص الإسلام سورة كاملة لصيانة الشرف

9. ما هي الدروس المستفادة من محادثات الرسل مع شعوبهم؟

10. حب الملائكة للمؤمن له آيات

11. قل: “لا أحد في السماوات والأرض يعرف الغيب إلا الله ، ولا يشعرون متى سيقومون”. موقف الإسلام من المنجمين والتواصل معهم بأي شكل من الأشكال

12. سبق دستور المدينة الاتفاقيات الدولية من حيث المبدأ

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