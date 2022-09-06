مذيعة تصاب بجلطة على الهُواء وأخرى تبتلع ذبابة وتتمالك نفسها (فِيْديو)

أصيبت مذيعة أمريكية بجلطة دماغية أثناء تقديمها الخبر على الهُواء مباشرة، وبدأت الأعراض معها عَنّْدما تعثرت فِيْ كلامها وأغمضت عينيها، وكشفت لاحقًا أنها عانت من أزمة صحية خطيرة، مما أدى إلَّى نقلها إلَّى المستشفى. فِيْ الحال.

وقالت جولي تشين، التي تعمل فِيْ محطة إن بي سي فِيْ تولسا، فِيْ منشور على فِيْسبوك “الأيام القليلة الماضية لا تزال ضبابية بعض الشيء، لكن أطبائي يعتقدون أنني بدأت أصاب بجلطة دماغية”.

وأكدت مذيعة الأخبار أنها لم تشعر بأي أعراض خطيرة قبل عرض النشرة، محذرة إياها من أزمة صحية، لكن خلال دقائق من بث الخبر بدأت الأمور تتغير، حيث فقدت الرؤية الجزئية فِيْ عين واحدة ثم فِيْ يدها. وخدرت ذراعه، ثم عرف أنه يواجه مشكلة صحية خطيرة، خاصة عَنّْدما بدأ يتلعثم ولا يستطيع القراءة.

فِيْ التفاصيل، كانت تشين تقرأ أخبارًا عَنّْ إلغاء وكالة ناسا لإطلاق صاروخ عَنّْدما بدت مرتبكة بشكل واضح وبدأت فِيْ تكرار كلماتها.

ثم قام بتصحيح الموقف بالقول “أنا آسف، هناك شيء يحدث لي هذا الصباح”. وسرعان ما نقلت الأمر إلَّى أخصائي الأرصاد الجوية ولم تتمكن من العودة على الهُواء، لكنها نُقلت إلَّى المستشفى. حيث خضع لسلسلة من الفحوصات وأكد الأطباء إصابته بجلطة دماغية غير مكتملة.

فِيْ سياق آخر، وحول مذيعي الأخبار المحترفِيْن الذين يتعاملون مع قضايا مفاجئة على الهُواء، فِيْ موقف لا يمكن تصوره قبل أيام قليلة، واجهت مذيعة أخبار كندية ذبابة أثناء تقديم الأخبار على الهُواء مباشرة، لذلك كان رد فعلها غير متوقع.

المذيعة فرح ناصر، مقدمة برنامج على قناة “جلوبال نيوز”، شوهدت على الهُواء عَنّْدما انفجرت الذبابة مباشرة فِيْ فمها، وقالت إنها شعرت بالذبابة ترفرف فِيْ حلقها، لكنها سيطرت على نفسها وأكَمْلت حلقتها.

فِيْ مقطع فِيْديو نشرته فرح على حسابها على تويتر، أكدت الإذاعة الكندية أنها ابتلعت الذبابة أثناء حديثها عَنّْ الفِيْضانات فِيْ باكستان.

كان رد فعل فرح صادمًا لأنها تعاملت مع الأمر باحتراف، وسيطرت على أعصابها، وأكَمْلت تدوينها، الأمر الذي أثار إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.