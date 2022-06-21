مراجعة آخر ساعة قبل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تتنوع فروع اللغة العربية في المناهج التي يدرسها طلاب الثانوية العامة ما بين القراءة والأدب والنصوص والقواعد والصرف والبلاغة. يفضل الطلاب دراسة كل فرع على حدة.

يتم اختبار الطلاب في اللغة العربية في فترة اختبار واحدة ، لذلك من الضروري الجمع بين العديد من المعلومات في جميع فروع المناهج ، وتنشر “Windows” ملاحظة مراجعة في الساعة الأخيرة قبل الامتحان تضم جميع الفروع.

مراجعة صباحية لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

تتضمن المذكرة مفاتيح حل جميع أنواع الأسئلة التي تظهر في الاختبارات ، وهي 150 نقطة يجب التركيز عليها قبل دخول اللجنة ، وهي كالتالي:

1- حمزات القط: في الأفعال يبدأ الفعل ب (أ) ، والثالث الماضي ، والرباعي ، والمضارع.

2- ألف وصل: الفعل الذي يبدأ ب (أ) هو ترتيب ثلاثي وخماسي وسداسي.

3-حمزة القات: في الأسماء يبدأ السارق الاسمي ب (أ) اسم المعرفة وصيغة المصدر الرباعية.

4- ألف الوصل: في الأسماء التسعة ، والأسماء التي تبدأ بالحرف.

5- كل الحروف التي تبدأ بحرف (Aa) هي قطع هامزات.

6- اسم الفاعل: على وزن المبني للمجهول من الثلاثي أو الفعل من غير الثلاثي عندما يكون عاملاً مع الفاعل الاسمي والمفعول به في حالة النصب ، وإذا كان الاسم فعل متعد لكائنين مع مفعول به اسمي ومفعول به في حالة النصب.

7- صيغ المبالغة: أوزانها هي فعل ، فعل مبني للمجهول ، فعل مبني للمجهول ، يقيم ما سبق في اسم الفاعل.

8- أسماء الحالة في حالة النصب: على حالة النصب أو المفعول في حالة النصب للثالث الصحيح والمنفعل واللازم من غير الثالث ، وعندما يكون عاملاً مع اسم الفاعل ، إذا كان الاسم فعل متعد لاثنين من أفعال المفعول ، فإنه يثير الموضوع ويجعل المفعول به نصب.

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