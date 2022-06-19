مراجعة إحصاء للصف الثالث الثانوى 2022 المنهج كامل

الإحصاء من المواد التي حققت نجاحًا وفشلًا في المدرسة الثانوية ، ولهذا يحب الطلاب أن يتعرضوا لها بطريقة مبسطة من خلال المراجعة للحصول على نسبة النجاح فيها من أجل تكريس أنفسهم للمواد الأخرى التي هي يضاف إلى المجموع.

يوفر لك Windows شرحًا ومراجعة للمواد الإحصائية للمنهج بأكمله بطريقة بسيطة لتسهيل فهم المادة حتى لو لم تكن قد قرأتها من قبل.

شرح احصائية ثانوية 2022

وفي الشرح الذي لدينا والذي تم تطويره من قبل متخصص في الموضوع ، حيث تم استخدام اللغة العامية المصرية لتسهيل فهم الطالب للمادة ، وعرض مبسط لشكل الأسئلة وحلها في

امتحانات نهاية العام ، وكانت بعض أسئلة الشرح كما يلي:

التوقع والتباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف

دعونا نرى رمز كل واحد منهم

متوسط ​​3 ميل

التباين هو 2 سيجما تربيع

الانحراف المعياري x سيجما

معامل الاختلاف = x على 3 x 100٪

مثال: ابحث عن المتوسط ​​والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف

هناك نوعان من الارتباط: معكوس و خارجي

يكون معامل الارتباط دائمًا بين 1 ، -1

-1 يسمى العكس تمامًا

1 يسمى الطرد الكامل

إذا كانت x متغير عشوائي منفصل يتم تحديد توزيعه الاحتمالي بواسطة الوظيفة x = a على x + 1 ، حيث x = 0 ، 1 ، 2 ، 3

احسب قيمة

احسب معامل الاختلاف

في تجربة رمي نرد عادي مرة واحدة ، يكون احتمال ظهور الرقم 3 ، مع العلم أن الرقم الموضح فردي

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