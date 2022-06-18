مراجعة فيزياء لغات Physics للثانوية العامة pdf أسئلة مجاب عنها

شبابيك ينشر مراجعة لمنهج الفيزياء مادة الاحياء لمدارس اللغات للسنة الثالثة من المرحلة الثانوية من الملحق التربوي للجمهورية على شكل بي دي إفهي الأسئلة وإجاباتها على المنهج بأكمله في النظام الجديد.

مراجعة فيزياء اللغة للصف الثالث الثانوي الفيزياء

يحتوي الملحق المرفق أدناه على مئات الأفكار للأسئلة مرتبة حسب دروس المنهج ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

1- عندما تدور شحنة موجبة عكس اتجاه عقارب الساعة في مستوى الصفحة ، فإنها تتسبب في تدفق التيار في ………………

أ- الاتجاه التقليدي وعكس اتجاه عقارب الساعة

ب- الاتجاه التقليدي واتجاه عقارب الساعة

ج- الاتجاه الفعلي وعكس اتجاه عقارب الساعة

د- لا يمكن تحديده

2- سلك معدني يتم شده بانتظام حتى يصبح طوله ثلاثة أضعاف طوله الأصلي فتصبح مقاومته ………… .. قيمتها الأصلية.

أ -3 مرات

ب- 9 مرات

ج – 6 مرات

د- 0.9

3- ثلاثة مقاومات 16 أوم و 6 أوم و 8 أوم متصلة ببعضها البعض ثم يتم توصيل المجموعة بمصدر تيار كهربائي تكون مقاومته الداخلية 1.2 أوم وعند إغلاق الدائرة يكون فرق الجهد على المقاومات 4V ، 6V ، 2V ، على التوالي ، القوة الدافعة الكهربائية للمصدر هي ………….

a-7V

ب- 7.5 فولت

ج -9 فولت

د -8 فولت

4- بطارية السيارة لها قوة دافعة كهربائية 12 فولت ومقاومة داخلية 0.5 أوم. النسبة المئوية لفرق الجهد المفقود من هذه البطارية عند استخدامها لإضاءة مصباح بمقاومة 2 أوم تساوي ………………

أ- 80٪

ب- 100٪

ج -20٪

د – 75٪

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يمكن العثور على المزيد من الأسئلة في نفس الفصل وأسئلة من باقي فصول المنهج ، متبوعة بالإجابات من الملف التالي: