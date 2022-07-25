مراحل نمو الطفل من عمر يوم بالتفصيل ،تعتبر السنة الأولى من حياة المولود من اللحظات المميزة والرائعة التي يعيشها الابوين مع أطفالهم، فخلال الأشهر الأولى بعد انجابه سيعتمد الطفل الرضيع بشكلٍ تامّ على ابويه في الحصول على الرعاية وتلبية احتياجاته، وفي غضون 12 شهراً سيبدأ المولود الحديث بالتأقلم مع العالم الجديد، وسيتحول إلى طفل بالغ بالنسبة لغيره من الأطفال والتي تعتبر من اجمل اللحظات.

مراحل نمو الطفل من عمر يوم

تطور الجنين في الأشهر الأولى

تمتلئ مرحلة نمو وتطور الطفل في الأشهر الثلاثة الأولى من حياة الرضيع بالعديد من تطورات نمو الجسم والإدراك والنمو الفكري، لكن نمو الجنين وتطوره يختلف من طفل لآخر ولكل منهما يتفرد الطفل بالعديد من التطورات، وهناك العديد من الأدلة التي تثبت نمو الرضيع وليس من أهم هذه سماع الطفل في الشهر الأول، ومظهر الطفل، والاستمتاع بالضحك، وغيرها. دليل.

في النقاط التالية سنتعرف على مراحل نمو الطفل من سن يوم واحد.

نمو الطفل في الشهر الأول

يسمع طفلك في الشهر الأول

يكتمل سمع الطفل وهو داخل بطن أمه ويستطيع أن يسمع في الرحم. الشهر الأول وسماع كل الأصوات. وستجد أن الرضيع سينظر إلى من يتحدث عندما يسمع أي صوت خارجي، ولكن في بعض الأحيان قد يشعر بالخوف من الأصوات العالية جدًا. وعليك مشاهدة رد فعل الطفل عندما تصفق بالقرب منه حتى تطمئن من سماعات الرأس، وبالتأكيد سينظر إليك بذهول.

أيضًا، حدّث طفلك بصوت هادئ ولطيف وغني له أغاني أطفال ناعمة حتى يعتاد على صوتك ويمكنه تمييز صوتك بمرور الوقت.

رؤية طفلك في الشهر الأول

ضعف بصر طفلك في هذه المرحلة. لا يستطيع أن يرى بوضوح تام في هذه المرحلة. كما أنه لا يستطيع التمييز بين الأشكال إذا كان على مسافة تزيد عن 30 سم، لذلك يجب أن تقترب من الرضيع عندما تلعب معه.

سيكون طفلك قادرًا على رؤية الأشياء الغربية والمتحركة وسيربط بصره وحركته بها، وقد يبدو شكل عيني طفلك غريبًا في الأشهر الأولى، لكن لا تقلقي، فهو يبذل مجهودًا كبيرًا لمحاولة ذلك. انظر بتمعن.

التطور البدني لطفلك في الشهر الأول

في هذه المرحلة، تقوم عضلات الرضيع بتشكيل عضلات الكتفين والرقبة، لكن الرضيع لا يستطيع إصلاح رأسه بالكامل، لذلك يجب على الأم تدليك رأسه بيدك عندما تحمله. كذلك، خلال الأشهر الأولى، يستدير الطفل يمينًا ويسارًا، وأحيانًا يمكنه رفع رأسه عندما يكون مستلقيًا على بطنه. وسيحرك طفلك يديه بشكل عشوائي ورجليه بطريقة بسيطة للغاية.

نمو الطفل في الشهر الثاني

أول ابتسامة

سيبتسم الطفل من الشهر الثاني من حياته. ولا توجد علامات علمية حول الوقت الذي يبتسم فيه، ولكن يبدو أن معظم الأطفال يبتسمون بين الأسبوع الرابع والثامن من أي من بداية الشهر الثاني.

سمع طفلك في الشهر الثاني

في بداية الشهر الثاني، يكون الرضيع قد اعتاد على صوت والدته ووالديه وسوف يتعرف أيضًا على أصوات بقية أفراد الأسرة، ولكنه سيكون قادرًا على تمييز صوت والدته من خلال تحديد وربط صوت والدته. صوت الأم براحة وطمأنينة وطمأنينة، والشعور الجميل بأن البكاء يتوقف بمجرد سماع صوت والدته أو بمجرد دخولها الغرفة.

وفي هذا الشهر يجب أن تستمر الأم في التحدث إلى الرضيع والغناء له، كما يجب الاستماع إلى بعض الموسيقى حتى يتطور سمعه بشكل جيد.

رؤية طفلك في الشهر الثاني

في هذا الشهر، يمكن للرضيع الآن أن يميز بسهولة الأشياء التي تقع على مسافة 60 سم، ويمكنه أيضًا تمييز بعض الألوان المختلفة. وسيتميز انتباه الطفل في هذا الشهر بألوان زاهية وواضحة. يجب على الأم أن تقدم لأطفالها ألعاباً ذات ألوان زاهية حتى تحفز حاسة البصر وتزيدها وتنشط إدراكه.

بعد الشهر الثاني من الرضاعة، ينمو الطفل في الشهر الثالث ويطور أيضًا وعيًا ومعرفة بأصابعه وقدميه وفمه. كما يمكنه أن يميز حاسة اللمس ويكبر الابتسامة ويستلقي على بطنه بكل سهولة وتطورات أخرى، ومن خلال جميع المعلومات التي تم سردها يمكننا التعرف على مراحل نمو الطفل عمره يوم واحد.

تنشط حواس الطفل وتزيد من نموه الطبيعي

تحدث معه

اقرأ له بعض كتب أطفاله وهو جالس في حضنك

غنّي له أثناء نومه وأخبره أيضًا بقصص قصيرة قبل النوم

يجب على الأم تعريض الطفل للعديد من المؤثرات الخارجية، مثل الأصوات والأضواء والأشكال وما إلى ذلك.

قم بتدليك الساق بعد الاستحمام وأثناء اللعب معه.

التطور البدني للطفل خلال السنة الأولى

يُعرَّف النمو الجسدي بأنه زيادة حجم الجسم ؛ مثل طول الطفل وقوامه وأيضًا زيادة الوزن وحجم الأعضاء، ويجب أن نذكر هنا أن معدل نمو الأطفال من الولادة حتى سن البلوغ سنة أو سنتين يكون بمعدل سريع جدًا وأيضًا يكون ملحوظًا، ثم بعد ذلك يبدأ نمو الأطفال ببطء وتقل حاجة الطفل إلى السعرات الحرارية، وقد يلاحظ الوالدان انخفاضًا في شهية الطفل، ومن خلال هذه البيانات نفهم مفهوم النمو البدني بالإضافة إلى المعرفة السابقة للجميع مراحل نمو الطفل من سن يوم واحد.

صحة الطفل

تهتم الكثير من الأمهات بصحة أطفالهن، خاصة في الوقت الذي يبكي فيه الطفل. إذا كان الطفل يبكي كثيرًا وتشعر أن طفلك يعاني من بعض الأمراض وخاصة المغص، فعليك التأكد من هذا المرض وذلك بجلب ركبتيه إلى صدره وإغلاق عينيه بقوة أو قد يظل مفتوحًا على مصراعيه عندما يبكي، قد يحك أطرافه أو يخرج الغازات، وقد يحبس أنفاسه لفترة وجيزة، وعندما يتأكد هذا المرض يجب على الطفل تناول أدوية للمغص.

البكاء هو الوسيلة الوحيدة التي يجب على الطفل أن يتواصل بها مع والدته، وهو أيضًا علامة على أنه في حالة جيدة أو سيئة، كما أنه دليل على أن طفلك يحتاج إلى تغيير حفاضه من عدمه، والبكاء شيء آخر. دليل على ما إذا كان الطفل جائعًا أم لا ويشعر بالرضا أم لا لأي سبب آخر.

تكون مرحلة الاهتمام بالطّفل في بداية ولادته على إرضاعه، وتغيير الحفاضات له، والعمل على تهدئته في حال بدأ بالبكاء، ولكن سرعان ما يبدأ الطفل بالكبر والتطور واخذ المهارات خلال فترة سنواته الاولى، وهذا ما يستلزم تقديم الكثير من الرعاية لاخراج المهارات التي سيبدأ الطّفل باكتسابها منذُ مرحلة الطفولة .