مراد مكرم لـ شيرين هل فكرت يوما سبب عدم ظهُور عمرو دياب فِيْ الإعلام

وجه الفنان المصري، مراد مكرم، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، تذكر فِيْها بداية علاقته بها عَنّْدما كان مذيعًا على قناة نايل فارايتي.

وثق مكرم الرسالة عبر حسابه على فِيْسبوك قائلاً “كنت محظوظاً لوجودي على قناة نايل فارايتي كَمْذيع عَنّْدما ولد العديد من نجوم الغناء اليوم، بفضل عملي فِيْ يوم مغناواتي الأكثر شعبية فِيْ الوقت الحالي، ابقى معَنّْا”.

وأضافت الفنانة المصرية “من بينهم شيرين عبد الوهاب، وأيامها لم تقترن بعد باسمها بعبد الوهاب، واسمها شيرين باس، وكان الناس يقولون تامر وشيرين لأن الألبوم الأول الذي أصدروه أنتج من قبل. نصر محروس شاركوهم اليوم “.

وتابع “لماذا قلت هذه المقدمة لأني شخصياً تطرق إلَّى بساطة شخصية شيرين فِيْ ذلك الوقت، ابنة بلد جذع وأحلامها بحجم صوتها”.

وفِيْ رسالته الأخيرة، قدم مراد مكرم بعض النصائح لشيرين عبد الوهاب قائلاً “حسنًا، سأقدم لك بعض النصائح التي لا أعلم إن كانت ستصل إليك أم لا. فكرتك نجم النجوم عمرو دياب.، تقريبًا لا يظهر فِيْ أي اجتماعات، لماذا ” لقد علمنا أنه عَنّْدما تتحدث أكثر، فإنك ترتكب المزيد من الأخطاء “.

لاقت رسالة المندوب المصري لشيرين ردود فعل من متابعيها، حيث دعمت معظم التعليقات محتواها. ومن بين التعليقات “حسنا، لماذا تصر على الحديث إنها لا تلوم نفسها، إنها تحترم موهبتها وتحافظ عليها “.

وأضاف معلق آخر “شيرين عفوية لكنها مضيعة لحقها، تبطل الكلام وتركز مع بناتها وأفعالها، وتثبت نفسها لمن هُو قوي، ولا فرق معها فِيْ أن الرجل يفعل. لا تحميها.

اتخذت أزمة شيرين عبد الوهاب مع طليقها المطلق حسام حبيب أبعادًا عديدة منذ إعلان طلاقهما أواخر العام الماضي. منذ ذلك الحين كان الحديث عَنّْ علاقتهما، وأحيانًا يتقابلان، وتهدد الفنانة المصرية بمقاضاة كل من يتعامل مع قضيتها.

لكن الفنانة المصرية وضعت حدا للأزمة مع طليقتها، وأصدرت مساء الثلاثاء تصريحات شديدة ضده خلال مقابلة هاتفِيْة مع الإعلامي لميس الحديدي، وجهت فِيْها العديد من الاتهامات ضد حسام حبيب، وأيضا. بدأت تقاضيه أمام المحكَمْة لاسترداد حقوقه، فِيْما أعلنت الأخيرة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد، ولديها وثائق وأدلة، وستحمّلها مسؤولية تصريحاتها ضدها.