مراد يلدريم وإيمان الباني ينتظران مولودهما الأول بعد معاناة الإجهاض

ينتظر الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني طفلهما الأول، بعد سنوات من الأمل، خاصة أن الباني تعرضت لخمس حالات إجهاض منذ زواجهما عام 2016.

تناقلت العديد من تقارير إخبارية المشاهِيْر فِيْ تركيا هذا الخبر على نطاق واسع، بينما يفرض يلدريم وزوجته السرية على الموضوع ويرفضون الحديث عَنّْه.

ولم يتم الكشف عَنّْ مزيد من التفاصيل حول حمل شركة البناء، فِيْ الوقت الذي احتفل فِيْه جمهُورها بهذه الأخبار السعيدة على مواقع التواصل، خاصة بعد أن عانى الثنائي من إنجاب طفل لهما، حيث سبق أن عبّر يلدريم عَنّْ أنه وزوجته يفكران فِيْ الإنجاب. طفل، لكن الأمور لم تسر فِيْ طريقهم.

كشف الممثل التركي العام الماضي، أن زوجته أجهضت خمس مرات، بينما كانت تدافع عَنّْها ضد الاعتداء والسخرية التي تعرضت لها من قبل الجمهُور عَنّْدما انتشر خبر ترشيحها للفنانة إسراء بيلجيك لتمثيلها فِيْ مسلسل “رامو”. “أمام زوجها، رد مراد يلدريم فِيْ ذلك الوقت” تلك المرأة التي تفعلين هذا من أجلها أجهضت خمس مرات. “

صرحت إيمان الباني عام 2022 أنها ما زالت تنتظر أن يتحقق حلم الأمومة، مشيرة إلَّى أنها تعرضت للإجهاض مرات عديدة، لكن إيمانها بالله قوي.

وأضافت فِيْ ذلك الوقت أنها ستنشر أخبار حملها مع المعجبين والجمهُور مرة أخرى فِيْ حال حدوث ذلك، مشيرة إلَّى أن الأطفال تم توفِيْرهم من قبل رب العالمين، وأنها وزوجها سيكونون سعداء لو حدث ذلك. كان لهم. شاركت هذا مع محبيها شاكرة المعجبين على اهتمامهم ومتمنية لهم السعادة.

وأشادت إيمان الباني بزوجها مراد يلدريم، مشيدة بكرمه ومشاعره الطيبة وأخلاقه، بالإضافة إلَّى علاقته العاطفِيْة.

الزوجة المغربية مستعدة لعدم إعطاء بعض الناس الفرصة لتخريب علاقتها بزوجها مراد يلدريم بدافع الغيرة. .

يشار إلَّى أن الخطيبين تمت خطوبتهما فِيْ ديسمبر 2016، وغطت الصحافة التركية والعربية زواجهما، حيث أقاما حفلي زفاف أحدهما على الطراز التركي والآخر على الطراز المغربي.