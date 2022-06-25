مراكز اختبار التوفل فِيْ الرياض

مراكز اختبار TOEFL فِيْ الرياض التي تقدم العديد من الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى شهادة نجاح فِيْ اختبار TOEFL، وهُو أحد المكونات الضرورية للقبول فِيْ العديد من الجامعات والوظائف داخل المملكة العربية السَعُودِيْة وحول العالم.

ما هُو اختبار التوفل TOEFL

اختبار TOEFL هُو اختبار معترف به دوليًا لإتقان اللغة الإنجليزية وهُو الاختبار الأكثر قبولًا فِيْ العالم، وينقسم اختبار TOEFL إلى نوعين، يمكن إجراء الاختبار الأول عبر الإنترنت ويعرف بـ IBT، والنوع الآخر هُو اختبار ورقي يعرف بـ PBT، يتكون الاختبار من 140 سؤال مقسم إلى 4 أجزاء رئيسية

أنا أسمع.

التركيب اللغوي.

القراءة والفهم والكلمات.

اكتب مقالاً.

مراكز اختبار TOEFL بالرياض

يوجد عدد كبير من مراكز اختبار TOEFL فِيْ الرياض، حيث تعد المملكة العربية السَعُودِيْة من الدول المهتمة بتدريس اللغة الإنجليزية ودعم الشباب، بدءًا من المراحَلْ الأولى من التعليم إلى المستوى الجامعي، ومن أهم الاختبارات تريد دعم المملكة العربية السَعُودِيْة هُو اختبار TOEFL. أهم مراكز التوفل فِيْ الرياض هِيْ

المركز البريطاني للمملكة العربية السَعُودِيْة

يعد المركز السعودي البريطاني أحد المراكز المعتمدة فِيْ الرياض، حيث يمكنك إجراء اختبار TOEFL والحصول على شهادة معتمدة ومعتمدة.

العنوان شارع الإمام سعود بن عبد العزيز، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة ويمكن الوصول إليه عبر جوجل “” الاتجاهات.

الهاتف (+966920000924).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0900 صباحًا. حتى 0900 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 1300 إلى الساعة 1700.

مركز إي أف للغات

يعد مركز إي أف للغات أحد مراكز اختبار توفل المعتمدة فِيْ الرياض، حيث يمكنك إجراء الاختبار فِيْ المركز والحصول على شهادة معتمدة. يمكنكَمْ الاطلاع على المركز وجميع خدماته من خلال الموقع الإلكتروني “”، وتكون بيانات المركز كالتالي

العنوان طريق الملك عبد العزيز، الربيع، الرياض 13316، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكنك الوصول إليه عبر تعليمات “” جوجل.

الهاتف (+966920000395).

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 0900 صباحًا. حتى 900 مساءً ويوم السبت من الساعة 1300 إلى الساعة 2100.

مركز تدريب النازحين

مركز تعليم اللغات IDP ضمن مراكز اختبار TOEFL بالرياض ويمكنك الحصول على تدريب واجتياز اختبار TOEFL داخل المركز والحصول على الشهادة ويمكنك الاطلاع على المركز وكافة خدماته من خلال الموقع الإلكتروني “” ومن البيانات المركز كالتالي

العنوان برج الربيع، شارع العليا العام، الرياض 11543، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر اتجاهات جوجل.

الهاتف (+966112015010).

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 700 مساءً، أما الجمعة والسبت فواصلان.

مركز كابستون التعليمي

يعد مركز CAPSTONE التعليمي أحد أفضل مراكز اختبار TOEFL فِيْ الرياض، بالإضافة إلى خدمات التدريب اللغوي الأخرى. يمكنك اجتياز اختبار TOEFL فِيْه والحصول على الشهادة المعتمدة. يمكنكَمْ الاطلاع على المركز وجميع خدماته من خلال الموقع الإلكتروني “”، وتفاصيل المركز كالتالي

العنوان طريق الملك عبد العزيز الفرعي، الياسمين، الرياض 13322، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر اتجاهات جوجل.

الهاتف (+966112429470).

ساعات العمل الأحد إلى الخميس من الساعة 1400 حتى 2200 والجمعة والسبت استراحة.

مركز تدريب أمديست

يعد مركز أمديست للتدريب من المراكز المتميزة فِيْ الرياض، حيث يقدم خدمات تعليمية وخاصة اختبار TOEFL.

العنوان الملك بلازا، الطابق الأول، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة ويمكن الوصول إليه عبر اتجاهات “” جوجل.

الهاتف (+966114838800).

ساعات العمل من السبت إلى الخميس من الساعة 830 صباحًا حتى الساعة 0500 مساءً والجمعة استراحة.

أكاديمية الفِيْصل الدولية

تعتبر أكاديمية الفِيْصل العلمية النسائية من أبرز مراكز اختبار TOEFL فِيْ الرياض للنساء، بالإضافة إلى خدمات تعليمية وتدريبية أخرى، ويمكن اجتياز الاختبار والحصول على الشهادة المعتمدة.

العنوان طريق الملك عبد الله الفرعي، الرياض 12481، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر جوجل “” الاتجاهات.

الهاتف (+966114537575).

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 1200 ظهرًا، وفِيْ المساء من الساعة 0400 عصرًا حتى الساعة 800 مساءً، واستراحة يومي الجمعة والسبت.

معهد الخليج للتدريب والتعليم

معهد الخليج للتدريب والتعليم هُو أحد مواقع اختبار TOEFL فِيْ الرياض. يقدم المعهد عددًا من الخدمات التعليمية والتدريبية الأخرى ويمكنك اجتياز الاختبار بداخله واستلام الشهادة وبيانات المركز هِيْ كالتالي

العنوان مخرج 25 السويدي، الطريق الدائري الجنوبي، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكنك الوصول إلى الاتجاهات عبر Google.

الهاتف (+966581142062).

ساعات العمل من الاحد الى الخميس من الساعة 1000 صباحا حتى الساعة 2200 والجمعة والسبت استراحة.

اختبار TOEFL عبر الإنترنت

كَمْا ذكرنا، يمكن إجراء اختبار TOEFL عبر الإنترنت، على عكس الاختبار الورقي الذي تقوم به فِيْ مراكز اختبار TOEFL فِيْ الرياض. يبعد أقل من ثلاثين دقيقة عن الاختبار المطبوع ويتم مراقبته من قبل مدربين محترفِيْن من أجل الحفاظ على سلامة الاختبار.

كيفِيْة التسجيل فِيْ اختبار TOEFL عبر الإنترنت

هناك عدة طرق للتسجيل باختيار TOEFL عبر الإنترنت، حيث يمكنك التسجيل بأكثر من وسيط مثل (البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، إلكتروني، الذهاب إلى المراكز المعتمدة) ويمكنك التسجيل للاختبار من خلال بعض الخطوات لملء نموذج عبر الإنترنت، لتحديد مَوعِد لاختبار TOEFL، والذي

من خلال الوصول إلى موقع ETS TOFFEL الرسمي عبر هذا الرَابِطْ المباشر “”.

ابدأ التسجيل وأدخل بياناتك الشخصية.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة مثل (الاسم، البريد الإلكتروني، العنوان) وتأكد من صحة البيانات قبل إرسالها.

عند الانتهاء من عملية التسجيل، يجب دفع رسوم الاختبار.

طرق الدفع لاختبار TOEFL فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

يمكن دفع رسوم اختبار TOEFL إلكترونيًا عند التسجيل بعدة طرق، بما فِيْ ذلك

ادفع الرسوم فِيْ المراكز التي ستجري فِيْها الاختبار بالرياض.

أو الدفع بإحدى الطرق التالية (MasterCard، Visa، الشيك الإلكتروني، PayPal).

سعر اختبار التوفل فِيْ الرياض

تختلف قيم اختبار TOEFL من بلد إلى آخر. تختلف قيمة الاختبار فِيْ الدول الأجنبية عن قيمته فِيْ الدول العربية وتختلف أسعار الاختبار من مركز إلى آخر فِيْ نفس الدولة ولكن بشكل عام فإن سعر اختبار TOEFL فِيْ الرياض يبلغ حوالي 215 دولارًا ويمكن أن يكون معاد. يتم إجراء هذا الاختبار عدة مرات، بفارق اثني عشر يومًا، وتبلغ رسوم تحديد مَوعِد الاختبار حوالي 40 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى قيمة الاختبار، وإذا كنت ترغب فِيْ تغيير التاريخ، يتم دفع 20 دولارًا أخرى باعتبارها رسوم تغيير.

أسعار امتحان TOEFL فِيْ الدول

كَمْا نوضح قيمة اختبار TOEFL فِيْ بعض الدول العربية والأجنبية على النحو التالي

سلطنة عمان حوالي 215 دولار.

مملكة البحرين حوالي 240 دولار.

جمهُورية مصر العربية حوالي 160 دولار.

الإمارات العربية المتحدة حوالي 245 دولار.

جمهُورية الجزائر الشعبية حوالي 205 دولار.

المملكة الأردنية الهاشمية حوالي 70 دولاراً.

قطر حوالي 150 دولار.

فرنسا حوالي 245 دولارًا.

أمريكا حوالي 185 دولارًا

أستراليا 240 دولارًا.

كندا 245 دولار.

حان وقت التسجيل فِيْ اختبار التوفل فِيْ الرياض

يتم إجراء اختبار TOEFL سنويًا ويمكن لجميع الطلاب الذين أكَمْلوا المرحَلْة الثانوية التسجيل فِيْ هذا الاختبار ويمكنهم إجراء هذا الاختبار، ولكن يجب على الراغبين فِيْ إجراء الاختبار إكَمْال التسجيل للاختبار قبل إغلاق الموقع والمشاركة فِيْ الاختبار هُو ثلاثة أيام كحد أقصى.

مواقع الويب التي ستساعدك على اجتياز اختبار TOEFL

تقدم بعض مواقع الويب خدمات مجانية ومجموعة من الأدوات المفِيْدة وشرحًا لطرق إجراء اختبار TOEFL وطريقة التسجيل على الموقع. فِيْ الواقع، هناك عدد من هذه المواقع التي أثبتت قدرتها على المساهمة بشكل كبير فِيْ تعليم الطلاب لاجتياز اختبار TOEFL، ومن أبرز هذه المواقع ما يلي

TOEFL اذهب إلى أي مكان والذي يمكنك الوصول إليه من خلال هذا الرَابِطْ “”، هُو أحد المواقع التي تساعدك على التحضير لاختبار TOEFL، حيث يوفر مجموعة من الوسائل المساعدة مثل (كتب والمزيد).

قناة توفل عبر موقع يوتيوب عبر هذا الرَابِطْ “”، حيث تقدم هذه القناة سلسلة من الفِيْديوهات المتخصصة فِيْ تدريس اللغة الإنجليزية وطرق اجتياز الاختبار من نخبة من معلمي الاختبارات حول العالم الذين اجتازوه فِيْ الماضي.

أهم النصائح لأخذ اختبار TOEFL

هناك الآلاف كل عام حول العالم يجتازون اختبار TOEFL، ويمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار، وإليك بعض النصائح المهمة لاجتياز الاختبار، بما فِيْ ذلك ما يلي

تأكد من الاستماع إلى مقاطع الفِيْديو التعليمية المتوفرة فِيْ العديد من المواقع وقنوات اليوتيوب لتعلم المفردات والتعبير، وكذلك المقاطع الصوتية لتحديد مفردات اللغة ونطقها الصحيح.

تحتاج مهارات التحدث باللغة الإنجليزية إلى التعزيز من خلال العديد من المصادر، مثل (البرامج التلفزيونية باللغة الإنجليزية، والأخبار السياسية، والأخبار الاقتصادية، والأخبار الرياضية) وهِيْ إحدى أسرع الطرق لاكتساب مهارات التحدث.

تنمية مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية وتطويرها من خلال الكتابة مثل (كتابة ملخصات لبرامج تلفزيونية بالاعتماد على المواقع الإلكترونية).

فِيْ نهاية المقال، مراكز اختبار TOEFL فِيْ الرياض، حيث عرفنا ماهِيْة اختبار TOEFL، ومراكز الاختبار فِيْ الرياض، وتحدثنا أيضًا عن اختبار TOEFL عبر الإنترنت وكيفِيْة التسجيل فِيْه، وشرحنا طرق الدفع، كَمْا ذكرنا سعر اختبار التوفل فِيْ الرياض وبعض الدول.