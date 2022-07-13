مرام علي المثلية حرية وليست مرضا.. وهذا رأيها بمنع محمد قنوع دخول ابنته الفن

قالت الفنانة السورية مرام علي إن المثلية حرية شخصية تختلف من شخص لآخر ولا يمكن اعتبارها مرضا يتطلب العلاج.

وعلق الفنان على تصريح الممثل محمد قانع، بشأن رفضه دخول ابنته إلَّى مجال التمثيل، حيث اعتبر أن من واجبه احترام رأيه، حتى لو لم يعجبه أو لم يوافق عليه. هُو – هِيْ. هِيْ وجهة نظرها، ولأنها تتحدث فقط عَنّْ ابنتها وليس بشكل عام.

وجاءت كلمة مرام ردًا على أسئلة طرحها متابعيها عبر خاصية Instagram، حيث قالت إن الشخص لا يستطيع التغلب على ألم الخيانة فِيْ وقت قصير، بل يجب أن يعيش الشعور على أكَمْل وجه. لأيام طويلة، وفِيْ هذا حال لم يقمع الحزن والألم بداخله.

وأشار إلَّى أنه لا يعيش حاليا قِصَّة حب. مشيرة إلَّى أن الفنان غير مستقر عاطفِيْا، بسبب قلقه الدائم ورحلاته من أجل تصوير المسلسل، فلا يمكن التعلق بمن هُو بعيد عَنّْه، إلا إذا كان برفقته بشكل دائم.

فضلت مرام المال والأسرة على الشهرة والحب، مستخدمة الآية القرآنية “المال والأبناء زينة الحياة الدنيا”، مشيرة إلَّى أنها تستطيع تسمية ابنتها “شمس” إذا تزوجت.

كَمْا أعربت عَنّْ أملها فِيْ أن يأخذ أطفالها منها بعض الصفات الشخصية “مثل الضحك ولطف القلب”، مضيفة أنها لم تشعر بالحب تجاه أحد فقط منها، بل أعجبت به أيضًا.

وأشارت إلَّى أن الشخص الطيب القلب والطيبة والمرونة والبعيدة عَنّْ الحقد هُو الذي يجذبها، على عكس الشخص العصبي الذي يدمر كل ما بنته فِيْ الوقت الحالي، معتبرة أن العصبية من أكثر الصفات التي تكرهها. فِيْ الناس.

علقت الفنانة السورية على الصورة التي ظهرت فِيْها بدون أي مكياج على بشرتها، مبينة أنها لم تكن ضحية التنمر، بل شاركت صورة “جكارا” مع المتنمرين، على حد قولها، بأنها تحاول دائما. للتوقف. منهم، لكنه فاشل.

كَمْا أكد أنه فِيْ حال أتيحت له الفرصة لاختيار الشخصية التي يؤديها فِيْ مسلسل “عروس بيروت”، فإنه سيختار فقط الدور الذي ظهرت فِيْه “نايا”، حيث بذل الكثير من الجهد فِيْ الشخصية. مشيرة إلَّى أنه لم يحصل على الشهرة بالصدفة، بل بالاجتهاد والمثابرة.

وقالت إنها خضعت لعملية تجميل لكنها لم تحصل على النتيجة المرجوة مما جعلها حزينة، واصفة السؤال عَنّْ طولها الذي يبلغ 166 سم محرج.

واعتبر أن آخر ما تعلمه فِيْ الحياة هُو عدم إعطاء أي شخص قيمة أكثر مما يستحقه، وإذا جعله أحدهم متوتراً فلن يعطيه النتيجة المرجوة، بل رغبته فِيْ أن يسود الأمن والسلام ككل. بلد. .

وكشفت مرام أن هناك عدة مشاريع فنية مستقبلية، لكن دون أن تذكر التفاصيل، وأن أفضل دور لعبه خلال مسيرته الفنية لم يوجد بعد، حيث أجاب “إلَّى ساتو فِيْ الطريق”.