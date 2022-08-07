مرام علي ترد على حَقيْقَة مشاركتها فِيْ “عَنّْبر 6” بديلة لسلاف فواخرجي

أكدت الفنانة السورية مرام علي أنها لن تحل محل الفنانة سلاف فواخرجي فِيْ مسلسل “الأنبار 6” فِيْ جزئه الثاني تأليف سمر طاهر وإخراج علي العلي وإنتاج جمال سنان.

وأشارت الفنانة إلَّى أنها ستشارك فِيْ المسلسل بشخصية جديدة، دون أي ارتباط بين شخصيتها وشخصية فواخرجي.

وعلقت على خروج فواخرجي من المسلسل قائلة “لماذا انتهى دور أي شخصية كانت حاضرة فِيْ الجزء الأول ثم تسألهم على ما أعتقد”.

أرفق مراد علي كلماته بلقطة شاشة لأحد الأخبار المتداولة حول حلوله كبديل لفواخرجي فِيْ المسلسل، واستنكر مؤلف التدوينة استبدال الأخير، 45، بفنانة تبلغ من العمر 30 عامًا. لرأيك.

وجاءت مشاركة الممثلة السورية بعد انتشار خبر الاستبدال على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك طريقة إعلانها عَنّْ دخولها فِيْ المسلسل.

ينتمي مسلسل “الأنبار 6” إلَّى فئة الدراما الحماسية، مع إضافة عَنّْصر التشويق والعاطفة إلَّى الأحداث، سبب نجاح المسلسل، بحسب رأي العديد من محبيه، والمسلسل. يلقي الضوء على العديد من المشكلات الاجتماعية الشائكة فِيْ الوطن العربي ككل.

أثار الممثل والمخرج وائل رمضان، زوج سلاف فواخرجي، الجدل، بعض تصريحاته ضد مسلسل “الأنبار 6” وفريق العمل، حيث أكد أن زوجته كانت سبب نجاح المسلسل، وشكرا. وفِيْ حضوره استحقت المسرحية المشاهدة، لكنه اعتذر عَنّْ تصريحه، خلال لقائهما ببرنامج “ما القِصَّة” على قناة “لانا” السورية.

وفِيْ سياق آخر، تصدرت مرام علي مؤخرًا “تريند”، بعد نشرها صورة لوجهها دون استخدام مستحضرات التجميل، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، كرسالة لجميع الفتيات حول إمكانية الاستغناء عَنّْ هذه المنتجات والاستمتاع بها. جمال طبيعي.

وحظيت الصورة برد فعل كبير من محبي ومتابعي الفنانة الذين أشادوا بجمالها وملامحها الطبيعية، فِيْما انتقد آخرون ظهُورها بهذه الطريقة بسبب وجود بعض البثور على وجهها وحب الشباب.

يشار إلَّى أن آخر أعمال مرام علي، مسلسل “اعترافات مصمم أزياء”، إخراج مازن فايد، وتأليف ساندرين زيتون، أنتج عام 2022.