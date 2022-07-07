مرام علي تظهر دون مكياج تماما.. وتعلق مو عادي تتنمر على بشرتي

فاجأت الفنانة السورية مرام علي متابعيها بظهُورها بدون مستحضرات تجميل على بشرتها، دون أن تخجل من مشاكل البشرة التي تعاني منها مثل أي فتاة أخرى.

مرت مرام علي عبر حسابها على انستجرام لتشارك مع متابعيها الذين يزيد عددهم عَنّْ 1.4 مليون متابع، صورة لها تظهر بشرتها الطبيعية بدون مكياج، ولم تمشط حتى شعرها، بل قامت بتمشيط حاجبيها بحذر شديد. ، أو ضعي الماسكارا لإطالة رموشك.

يبدو أن مرام أرادت أن ترسل رسالة من خلال صورتها للمطاردين قائلة “طبيعي أن بشرتي غير صافِيْة، لكن ليس من الطبيعي أن تطاردها. لكن من الطبيعي أن تكون قبيحًا من الجو. إنه أمر طبيعي. من الطبيعي أن تسخر من ذلك … إنه أمر طبيعي، هاتفِيْ المحمول عادي، لكن ليس من الطبيعي بالنسبة لأجهزة iPhone الخاصة بك أنك لا تعرف كَيْفَِيْة العمل. “. كل شئ طبيعي ماعدا انك جاهل و فقير فكريا ارجو ان الوقت الذي نضيعه هُو تقييم الاخرين. نحاول الاستفادة والعمل على وضعَنّْا “.

أشاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي بجمالها الطبيعي، حيث كتبت واحدة، “عَنّْدما سمعت لأول مرة أن لديك شامات على وجهك، يبدو وكأنه وجه نقي.

وكتبت أخرى “من الرائع أن يقبل المرء واقعه ويقبل مظهره فِيْ الواقع بدلاً من الفلاتر والماكياج، وفِيْ جميع الأحوال يكون جماله الطبيعي أفضل”. حالاتنا وتفاصيلنا.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل “Confessions of a Fashionista” و “The Bride from Beirut” اللذان تم عرضهما على منصة Shahid VIP.

جسدت مرام علي فِيْ فِيْلم “اعترافات مصمم أزياء” شخصية “سحر”، فقالت عَنّْها “أقدم دور” سحر “، مصممة أزياء، تشارك فِيْ أحداث مختلفة، وسنكتشف الحياة الواقعية التي انها تختبئ من الغرباء “.

قبل مشاركتها فِيْ الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت، كانت مرام قد أعلنت اعتزالها منه، لكنها تراجعت عَنّْ هذا القرار بعد مطالب كبيرة من الجمهُور، وتأكيدها أن شخصيتها فِيْ الجزء الثالث ستستغرق الكثير. التغييرات. ؛ كَمْا جاء رفضه من منطلق خوفه من التكرار.