مرام علي لست على عجلة للوصول إلَّى العالمية.. وأريد العمل مع نادين نجيم

قالت الفنانة السورية مرام علي إنها لن توافق على عرض مشهد جريء فِيْ هُوليوود، حتى لو أخرجها إلَّى العالم، فهِيْ ليست فِيْ عجلة من أمرها للوصول إلَّى هناك.

وأبدت مرام علي إعجابها بجمالها وثقتها بنفسها سواء قبل الجراحة التجميلية أو بعدها، فكل من يحبها سيرى جمالها وهذا يكفِيْها.

وردا على أسئلة متابعيها عبر خاصية إنستجرام، كشف علي عَنّْ رغبته فِيْ التعاون مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متسائلا عما إذا كانت توافق على العمل معها، قائلا “اسألها إن كانت بخير”. ، لماذا هُو أفضل من هالسمارا “.

كَمْا أشارت إلَّى أنها مشغولة حاليًا بتصوير مشروعين دون أن تذكر أي تفاصيل عَنّْهما، على أمل أن يحظى كل منهما بإعجاب واستحسان الجمهُور، حيث إنها حاليًا فِيْ بيروت تصوّر مسرحية من جهة، وتنفق عليها. وقت الفراغ للآخر.

ورفضت الحديث عَنّْ اعتداء فنانين على بعضهم البعض، مشيرة إلَّى أن لكل شخص وجهة نظر مختلفة حول هذه القضية، وأنها بدورها قد تتعرض لمواقف مختلفة تستجيب من خلالها لفنانة اعتدت عليها أو تحدثت معها. سيئة لها

أما أغرب إشاعة تعرضت لها الفنانة السورية، فهِيْ تبادل اسمها بمرام الأحمد من مواليد 1984، لكن الحَقيْقَة اسمها مرام علي، وولدت عام 1992.

كَمْا تفاجأت من أحد المتابعين الذي قال إنه قابلها أكثر من مرة، لكنه خشي التحدث معها، موضحًا أنه لم يسمع ذلك من قبل، ودعاه للتحدث معها وتصويرها.

واعتبر أن أفضل نصيحة تلقاها من والده هِيْ عدم الاستسلام مهما عانى من خسارة، وأن يقول “لم أفعل” بدلاً من “لقد فشلت”. خلال حياتها موت شخص قريب منها.

وكشفت علي عَنّْ الصفة التي تكرهها أكثر من غيرها، وهِيْ العصبية، مشيرة إلَّى أنها تستجيب أحيانًا بقسوة لـ “أتباع مكويد”، على حد وصفها، قائلة “عَنّْدما يكون ردي قاسًا يزداد ثراء مع أحد أتباع مكويد”. “.