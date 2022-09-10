مران تكتيكي.. الفتح يواصل استعداداته لمواجهة الطائي

واصل الفريق الكروي الأول لنادي الفتح، ظهر اليوم السبت، تدريباته على ملعب النادي الاحتياطي بالأحساء، استعدادا لمباراة فريق الطائي.

ويواجه نادي الفتح نظيره الطائي، الأربعاء المقبل، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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بدأت التدريبات بالجوانب البدنية، وبعدها طبق دونيس تدريبات تكتيكية مختلفة وطبق العديد من الخطط الفنية، ثم اختتم التدريب بمناورة نفذ خلالها العديد من الجمل الفنية.

يحتل الفاتح المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، كَمْا خسر فِيْ الجولة الأولى أمام التعاون بهدفِيْن دون رد، ليفوز فِيْ الجولة الثانية على الباطن بخمس. أهداف نظيفة، قبل أن يخسر أمام الهلال بهدف لم يرد.

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