مرتجي ممثلًا للأهلي في حفل كاف

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تعيين خالد مرتجى أمين صندوق النادي للسفر إلى المغرب لحضور حفل “ك” الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن حفل توزيع الجوائز سيقام في 21 يوليو.

🔴 | ومثل “مرتاجي” الأهلي في حفل “K” بالمغرب 🦅# يلا_اهلي pic.twitter.com/82NkvVzB4j

– نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 17 يوليو 2022

الأهلي ينافس على جائزة أفضل ناد عام 2022 التي قدمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

فيما يتواجد 5 لاعبين من الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل لاعب في القارة الأفريقية.

حيث تضم القائمة محمد الشناوي، عليو ديانج، محمد شريف، علي معلول وبيرسي تاو، والجنوب أفريقي بيتسو موسيمان، المدير السابق للنادي الأهلي، على قائمة أفضل المدربين.