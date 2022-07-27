مرتضى منصور سنشكو الأهلي وأتحدى الخطيب

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، متحدثا لقناة الزمالك، إنه يتعامل مع مؤسسة الأهلي وليس محمود الخطيب.

وتابع “لا أعرف ماذا يريد الخطيب هذا سبب تماسك المواسم لإصرارهم على استكمال الدوري”.

سأل “هل يجب أن أفوت المباريات” وأوضح “لقد انتصرت عليك في كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم.”

وتابع “الخطيب لم يغزوني منذ عودتي ولن أرد عليه لكني سأعامله وفق القانون”.

وأشار إلى أنه سيرسل غدا مذكرة إلى جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري حول أحد العناصر التي سبته خطأ بعد مباراة الجونة.

وتابع “ناديه متهم معه لأنه أخبر جميع صفحات الأهلي بإعادة نشر الفيديو المهين”.

وتابع “أتحداك أيها الخطيب أن تصدر بيانًا تندد فيه بما يفعله الهارب”.

“لأنه يتلقى تعليماته منك، أقسم بالله إذا قمت بذلك ستكون في الجنة.”

وتحدث عن أمه الدولي، مشجع للنادي الأهلي وصديق مقرب من الكهرباء، بعد أن أهانته جماهير الزمالك.

وطالب “أطلب منك دفع غرامة محمود كهرباى، بينما الأهلي لا يريد الدفع، ولأنه هو الذي طلب منه أن يتحول إلى اللون الأحمر”.

وختم “أعتذر عن إهانة جماهير الزمالك وسأنتظرك غدا بنادي الزمالك الساعة السادسة مساء”.