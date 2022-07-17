مرتضى منصور مٌصر على إلغاء الدوري المصري هذا الموسم

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موافقته على إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، على الرغم من تصدر فريق وايت كاسل الأول لجدول الدوري.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم هو في مصلحة المنتخب المصري وكرة القدم المصرية، وهو ما أوافق عليه فورًا.

مرتضى منصور يعلق على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية “يجب ألا ننخدع بنتيجة الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز اليوم، والفارق 3 نقاط حتى الآن”.

وأضاف “تم الاتفاق مع أمير مرتضى منصور على أن هناك مكافآت مميزة ومزدوجة للاعبي الزمالك للفوز بالمباريات المتبقية في الدوري المصري الممتاز”.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لخوض أهم مباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وفي المباراة المقبلة، يواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة الدولي.