مرتضى منصور يتبرع بمكافأة كأس لوسيل لدار أيتام فِيْ قطر

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على السخرية التي تعرض لها بعد تصريحه بشأن مكافأة مباراة كأس السوبر لوسيل التي واجه فِيْها الهلال.

وتغلب الهلال على الزمالك فِيْ مباراة كأس سوبر لوسيل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف واحد لكل فريق.

وظهر رئيس الزمالك بالفِيْديو خلال لقائه باللاعبين قبل سفره إلَّى قطر، حيث طالب الهلال مازحا بمكافأة الفائز والخاسر فِيْ المباراة.

تعرض مرتضى لانتقادات شديدة من الإعلاميين السعوديين وعلى رأسهم أحمد العجلان الذي أشار إلَّى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي لو واجه الهلال بدلاً من الزمالك لما سألت الهلال عَنّْ ذلك. هذه.

مرتضى منصور يرد على وسائل إعلام سعودية

وانتقد مرتضى منصور وسائل الإعلام السعودية التي شبهته بنظيره فِيْ الأهلي، مؤكدا أن مبلغ المكافأة المقدر بمليون دولار سيتم التبرع به لدار أيتام فِيْ قطر.

وأوضح أنه سيطلب إذنًا من وزارة الرياضة المصرية لتقديم مبلغ المكافأة التي حصل عليها كتبرع لدار للأيتام، مشيرًا إلَّى أن الزمالك نادٍ محترم.

وأضاف “مجلس إدارة الزمالك محترم ولم يتلق أي أموال من المستشار تركي آل الشيخ على عكس حدث لمجلس إدارة النادي الأهلي”.