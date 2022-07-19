مرتضى منصور يثير استفزاز الأهلي بتصريح ناري حول مشاركته أفريقيًا

أثار المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استفزاز جماهير الأهلي.

بعد أن صرح بأن بيراميدز له الحق في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل وليس الأهلي.

وقال منصور عبر وسائل الإعلام “بصراحة، الإطراء يكفي، فريق بيراميدز من حقه المشاركة في دوري أبطال إفريقيا”.

وأوضح أن “بيراميدز يستحق المشاركة، حيث يحتل حاليا المركز الثاني وليس الأهلي”.

وشدد على أن “كل المنتخبات خاضت كل مبارياتها بالدور الأول، وبيراميدز من حقها المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، كالمركز الثاني”.

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حالة من الذعر للنادي الأهلي لمشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب تقارير صحفية، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم اعتماد قائمة المنتخبات المصرية التي من المفترض أن تشارك في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

أكدت مصادر CAF أن هناك اتجاهًا لعدم اعتماد القائمة التي تم إرسالها مؤخرًا.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيطلب من اتحاد الكرة إرسال قائمة جديدة في 31 يوليو لتحديد المنتخبات المصرية في البطولات الأفريقية.