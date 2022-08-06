مرتضى منصور يدعو ثنائي الأهلي للعمل في قناة الزمالك

دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الثنائي محمد عمارة وإبراهيم عبد الصمد نجوم الأهلي السابقين للعمل في قناة الزمالك.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية “أهم شيء في هذا العالم هو الفرح والرضا، ومعهما تعيشان بسعادة”.

وتابع “لكن إذا لم يكن هناك رضاء وقناعة، فستبقى متوتراً وتدلي بتصريحات فارغة وتتحدث”.

وأضاف “مصطفى يونس يتعرض للإهانة كل يوم لأنه يعمل في قناة الزمالك”.

وأشار “ابنة هناء حمزة، لاعبة كرة طائرة، عندما انتقلت للعب في القلعة البيضاء”.

وأوضح “إدارة الأهلي طردت إبراهيم عبد الصمد زوج خالته من النادي”.

وتابع “لا النادي ليس قصرًا يا خطيبتي. زوج ابنتك يعمل في القناة ويتقاضى 50 ألف جنيه إسترليني لإهانتنا كل يوم”.

وأضاف “أطالب وزير الرياضة أشرف صبحي بالإعلان عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات الأهلي”.

وتابع “وتقرير لجنة الشباب والرياضة، وكما تم محاسبة إدارة الزمالك على جرائم لم ترتكبها، فقد تم محاسبتهم، ويجب تطبيق القانون على الجميع”.

وختم “أرحب بثنائي الأهلي السابق إبراهيم عبد الصمد ومحمد عمارة للعمل على قناة الزمالك”.

وختم “يا الواعظ مصطفى يونس يعمل في قناة الأبيض وكان قائدهم”.