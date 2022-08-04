مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على بيان النادي الأهلي الذي أصدره مجلس إدارة ريد كاسل برئاسة محمود الخطيب، الخميس.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن عدة قرارات ملتهبة بعد انتهاء الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم الخميس.

قرارات الأهلي بعد أحداث مباراة فاركو

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

– المطالبة بإيقاف الحكم عن “حكم الفيديو المساعد” في مباراة الأهلي الأخيرة حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

وكتبت مرتضى منصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الليلة على قناة الزمالك ترد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على هراء وتقلصات بيان مجلس إدارة النادي الأهلي. … ووسائلهم الخادعة.