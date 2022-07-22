مرتضى منصور يرد على تجاهل سيد عبد الحفيظ

رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي، خلال حفل تتويج كأس مصر.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

تجاهل سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم للأهلي مرتضى منصور ورفض مصافحته على منصة التتويج في كأس مصر.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية “مبروك لجماهير الزمالك المحترمة والجهاز الفني وأمير مرتضى واللاعبين”.

وأضاف “محمود الخطيب أخذ كأس البيانات والتقارير، وأخذت كأس كرة القدم”.

وتابع “صافحني جميع لاعبي الأهلي وكذلك الطاقم الطبي باستثناء سيد عبد الحفيظ الذي رفض”.

وختم “من أنت يا سيدي”

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.