مرتضى منصور يرد على عبد الحفيظ ويكشف مخطط العامري لإفساد علاقته بدياب

بطولات الزمالك مع مرتضى منصور

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الأزمة في ممر الشرف.

ورد مرتضى منصور على سيد عبد الحفيظ

رفض سيد عبد الحفيظ مصافحة مرتضى منصور، خلال حفل تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، على حساب الأهلي، الخميس الماضي.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية “غادر سيد عبد الحفيظ قاعة شرف الزمالك بناء على تعليمات من رئيس النادي”.

وأكد “ما حدث كان تصرفًا متفقًا عليه مع رئيس النادي الأهلي، ولن يجرؤ أي مدرب كرة قدم على القيام بهذا التصرف دون استشارة رئيس وإدارة النادي”.

وتابع “عبد الحفيظ هاجمني عبر قناة الأهلي، وتعليماتي لموظفي قناة الزمالك عدم استهداف الأهلي أو إدارته أو جماهيره عبر القناة”.

وتابع “على حد قول السيد عبد الحفيظ الجديد مرتضى منصور يقول غفر الله لك”.

تصريحات مرتضى منصور عن العامري فاروق

وعن العامري فاروق قال “العامري حاول دق إسفين بيني وبين أحمد دياب وهدد بمغادرة المنصة بعد وصولي”.

وأشار مرتضى إلى أن الأندية الشعبية ستعاني من قلة الموارد وأزمة مالية أمام الشركات.

وختم حديثه بالحديث عن طارق حامد الذي رحل عن صفوف الزمالك في انتقال مجاني لاتحاد جدة السعودي.

وختم “طارق حامد رحل عن النادي مقابل عائد اقتصادي ضخم من اتحاد جدة يصل إلى 20 ضعف ما يحصل عليه مع الزمالك”.