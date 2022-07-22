مرتضى منصور يسخر من الخطيب بعد التتويج بكأس مصر ..فيديو

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد فوزه بلقب كأس مصر.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

وقال منصور في تصريحات على قناة الزمالك “لاعبي الزمالك أبطال، ونحن من نطالب بعودة الكأس القديمة”.

وأضاف “اليوم كان الملايين من المصريين في مصر سعداء، وكذلك الأشقاء العرب، لأن معظم الدول العربية هي الزمالك”.

وتابع “دخلنا أنا والخطيب في” معركة رياضية “من وجهة نظري، لكن من وجهة نظره” دخل في شجار “.

وأضاف “فزت بجميع البطولات في جميع مباريات فريق الخطيب في كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم”.

وختم “قلت للخطيب بعد الفوز على الأهلي، إنك سعيد بكأس البيانات والاتصالات، وأنا سعيد بالبطولات”.

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.