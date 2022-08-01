مرتضى منصور يسخر من فرج عامر ويجدد هجومه على عبدالحفيظ

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من فرج عامر الرئيس السابق لنادي سموحة.

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز الليلة في الجولة 28 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وقال منصور في تصريحات متلفزة لقناة الزمالك “أقول لفراج عامر بطل الأكاذيب أن يتغلب على الشائعات ويبتعد عن الزمالك”.

وتابع “الزمالك ليس به لاعبين” غير متعلمين “. أنت ضعيف لأنك تبلغ من العمر 98 عاما. أحترم عمرك، وإذا تحدثت ستهرب من مدينة الإسكندرية”.

وكان فرج عامر قد كتب، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع “خنق” بين الثنائي الزمالك أحمد زيزو ​​ومحمود شيكابالا أثناء تدريبات الفريق.

وواصل مرتضى هجومه على سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي قائلاً “كيف دخل عبد الحفيظ إلى غرفة الفأر في مباراة الكونتراتيستا”

وتابع أقول لجمال علام رئيس اتحاد الكرة أين لجنة الانضباط لماذا تخاف منه ولم يصدر بحقه أي عقوبات بعد كل الأخطاء التي ارتكبها بحق الحكام وكل من في الجهاز الرياضي “.

وأضاف “أحمد شوبرت يحرض الجماهير ضد الحكام، وأنا أطالب شركة يونايتد ميديا ​​بعدم الحضور، لأنه بعد كل مباراة يفوز بها الزمالك يهاجم الحكام.

واختتم “عقد اليوم اجتماع مع الشركة المنفذة لمشروع استاد الزمالك ونادي 6 أكتوبر، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء”.