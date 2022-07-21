مرتضى منصور يصافح أحمد دياب على منصة التتويج بكأس مصر

حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك على مصافحة أحمد دياب رئيس اتحاد الأندية المحترفة، حيث وقفوا على منصة تسليم كأس مصر.

وتغلب الزمالك على الأهلي 2-1 وفاز بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه.

كان مرتضى منصور على منصة التتويج لتسليم كأس مصر للزمالك، إلى جانب أحمد دياب رئيس اتحاد الأندية، وتصافح الثنائي وتبادل الأحاديث بينهما، لإعلان المصالحة بينهما بعد الخلاف على ذلك. حدث بينهما. في الفترة الماضية.

وتم تسريب مكالمة هاتفية بين مرتضى منصور وأحمد دياب، هاجم فيها رئيس الزمالك رئيس اتحاد الأندية وشتمه.

ظهور مرتضى منصور ومصافحته لدياب بعد نهائي كأس مصر يعني أن الخلافات بين الاثنين انتهت بشكل واضح.

وتغلب الزمالك على الأهلي بهدفين من عاشور وأحمد زيزو ​​، فيما سجل هدف الأهلي حسام حسن.

حصل الزمالك على ثنائية المنزل لأول مرة منذ موسم 2014-2015.