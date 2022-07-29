مرتضى منصور يصدم الأهلي بسبب مصطفى فتحي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل تهدد بضم الدولي مصطفى فتحي، الجناح الأول لفريق نادي التعاون السعودي لكرة القدم، إلى صفوف النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن مصطفى مصطفى فتحي لا يمكنه الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في السوق الصيفي المقبل، لأن التعاون السعودي لم يدفع قيمة انتقاله للزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحاته “احتراما لعلاقتنا مع السعودية والمستشار تركي آل الشيخ لا أريد مقاضاة التعاون، وإذا لم يدفع النادي السعودي أتعابه في عقد اللاعب في غضون أيام قليلة، سيتم تعليقه من التسجيل “.

وردت أنباء عديدة بشأن اقتراب مصطفى فتحي نجم فريق التعاون السابق ونادي الزمالك السابق، إلى صفوف الأهلي، لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الزمالك فتحت خيطًا قويًا من المفاوضات مع مصطفى فتحي لاعب نادي التعاون والأبيض السابق للعودة الموسم المقبل.

وأكدت تقارير أن مسؤولي نادي الزمالك عرضوا على مصطفى فتحي مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا للعودة لصفوف الأبيض الموسم المقبل.