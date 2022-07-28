مرتضى منصور يعلق على مفاوضات الأهلي مع بن شرقي

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على مفاوضات النادي الأهلي مع المغربي الدولي أشرف بن شرقي جناح فريق الفارس الأبيض الأول لكرة القدم السابق، لتولي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. .

وقال مرتضى منصور في تصريحات متلفزة “أشرف بن شرقي لاعب محترم، ولا مشكلة في خبر رحيله إلى الأهلي، بيراميدز، الاتحاد، جدة، الأهلي جدة، الإمارات، تركيا أو قطر. . وأثناء فترة وجوده مع الزمالك كان مخطوبًا “.

وأضاف منصور في تصريحاته “لم أقم بتعيين بن شرقي عبداً، كان متعاقداً معي كلاعب محترف في الزمالك، وانتهى عقده بالفارس الأبيض وغادر بأقصى درجات اللياقة، ولم يفعل. . تحدثوا إلينا عن المال أو الشروط الجنائية، ولا محمد أنجم، الثنائي غادر بطريقة مساومة “.

واختتم حديثه مخاطباً رسالة لمسؤولي الأهلي “أشرف بن شرقي أخبرنا أنه سيلعب للزمالك إذا عاد إلى مصر مرة أخرى وليس أي نادٍ آخر، وإذا أغراه بالملايين فسوف تدمر. غرفة الملابس.”

ويواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر، في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد السلام.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 60 نقطة.