مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع ثنائي أجنبي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التعاقد مع ثنائي أجنبي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك “تم إنهاء التعاقد مع صفقتين أجنبيتين قويتين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم”.

وأضاف “لدينا اتفاقية أجنبية أخرى ستغلق خلال الفترة المقبلة”.

وتابع “الفريق سيعزز بأفضل وأقوى اللاعبين المصريين”.

وتابع “الحكم عليّ هو الحبس لمدة شهر، ولا أثر له على وجودي في نادي الزمالك، وكل ما قيل هراء”.

وأضاف “رسميًا تلقينا قناة الزمالك من الشركة المتحدة وأصبحت ملكًا لنادي الزمالك، وستكون شركة الزمالك للإعلان والإعلان”.

Continuó “Le aseguro a las masas que no hay crisis con el estado egipcio, y le digo a Mahmoud Al-Khatib, presidente de Al-Ahly, no quiero comprometerme ni reconciliarme, y la batalla continuará entre usted y yo hasta el final de الحياة.

وختم هناك بلاغ رسمي يرفع ضدكم إلى هيئة الكسب غير المشروع، لأن المستشار تركي آل الشيخ قدم بلاغاً رسمياً ضد الخطيب، ولم يُعيد الأموال إلى صندوق تحيا مصر. .