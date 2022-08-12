مرتضى منصور يعلن عن اتفاقية تعاون مع فيوتشر

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن توقيع اتفاقية تعاون مع نادي المستقبل برئاسة أحمد دياب.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك هناك اتفاق تعاون بين المستقبل والزمالك الموسم المقبل.

وأضاف منصور سيتم تداول اللاعبين بين الزمالك والمستقبل خلال الموسم المقبل.

وتابع “الأولوية ستكون لنادي المستقبل في الصفقات والعكس كذلك، وسيبك سيبقى من شوبيرت، وهو أمر لا بد منه”، وتم تعيينه في أون سبورتس لعدم وجود ممثل كرة قدم.

وأشاد منصور بوقوف جماهير الزمالك بجانبه في أزمته ضد محمود الخطيب، وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة شهر.

وتابع “روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري بعد زيارته للزمالك لا يعتقد أن هناك ناد في مصر بهذه الطريقة، وقال إن الأبيض ناد عالمي وهو كان كذلك”. منبهر. .

وختم “اقول ياسين منصور رئيس شركة الكرة بالابتعاد عن نادي الزمالك وسأتقدم بشكوى للنائب العام ضد محمود الخطيب رئيس الاهلي للبيان. التي نشرت وطالب خلالها بإعادة فيديوهات سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم.