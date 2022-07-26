مرتضى منصور يعلن منع سيد عبدالحفيظ من الظهور الاعلامي

سيد عبد الحفيظ مدير فريق الأهلي لكرة القدم

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرار الشركة المتحدة منع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من الظهور في وسائل الإعلام.

رفض سيد عبد الحفيظ مصافحة مرتضى منصور، خلال حفل تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، على حساب الأهلي، الخميس الماضي.

هاجم السيد عبد الحفيظ مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات متلفزة على قناة الزمالك “قررت الشركة المتحدة منع سيد عبد الحفيظ من الظهور على أي قناة تابعة لها، بعد تصريحاته ضدي”.

وأضاف “سيد عبد الحفيظ هاجمني عبر قناة الأهلي وقال إن فكرة الوسيط الفخري فاشلة وبالتالي فهي تثير الفتنة”.

وتابع “تم تقديم شكوى لشركة يونايتد ميديا ​​وبالتالي تم حذف الفيديو ومنع عبد الحفيظ من الظهور على أي قناة”.

وتابع “غادر سيد عبد الحفيظ قاعة الشرف بالزمالك بناء على تعليمات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي”.

وشدد على أن “ما حدث هو تصرف متفق عليه مع الخطيب رئيس الأهلي ولن يجرؤ أي مدرب كرة قدم على فعل ذلك دون الرجوع إلى الرئيس ومجلس إدارة النادي”.

وختم “على حد قول سيد عبد الحفيظ، يقول مرتضى منصور الجديد، سامحك الله”.