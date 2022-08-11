مرتضى منصور يعلن موقفه من رئاسة الزمالك بعد قرار حبسه

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، منصبه في رئاسة القلعة البيضاء، بعد صدور قرار حبسه بحقه.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد حكمت على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية “الحكم يبقى نقضًا وليس له تأثير على رئاسته للزمالك”.

وأضاف “أقول للخطيب لن أعتذر لك، ومدة الحبس من يومين إلى ثلاثة أشهر، ويمكن للمحكوم أن يقضيها في المنزل أو في المستشفى”.

وتابع “الحكم عليّ هو الحبس لمدة شهر، ولا أثر له على وجودي في نادي الزمالك، وكل ما قيل هراء”.

وتابع “أؤكد للجماهير أنه لا توجد أزمة مع الدولة المصرية، وأقول لمحمود الخطيب رئيس الأهلي لا أريد المساومة أو المصالحة معكم، وستستمر المعركة بينكم. أنت وأنا حتى نهاية الحياة

وختم هناك بلاغ رسمي يرفع ضدكم إلى هيئة الكسب غير المشروع، لأن المستشار تركي آل الشيخ قدم بلاغاً رسمياً ضد الخطيب، ولم يُعيد الأموال إلى صندوق تحيا مصر. .